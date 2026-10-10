Atlas vs Chivas EN VIVO HOY | Clásico Tapatío Jornada 11 | Transmisión Online
En la actividad de la Jornada 11, el Estadio Jalisco se alista para el Clásico Tapatío. El Atlas de Hernán Crespo se mide ante las Chivas de Gabriel Milito
momento del clásico tapatío. las chivas quieren se líderes, mientras que atlas busca el top 3 de la tabla general.
Gran jugada donde la defensa de Chivas se quedó, pero el delantero rojinegro no supo que hacer dentro del área.
Los jugadores de Chivas pedían una mano del defensor del Atlas, pero el central marcó una falta antes.
Los primeros 45 minutos del partido entre Chivas y Atlas del Clásico Tapatío, comienzan.
Los dos equipos ya saltan al campo para el inicio del protocolo de la Liga MX.
Faltan 15 minutos para el inicio del partido y el Estadio Jalisco ya luce repleto.
Leonel Calderón debutará en Liga MX con el Guadalajara, iniciando como titular ante el Atlas en el Clásico Tapatío. El joven de 18 años juega de mediocampista en el Rebaño, actualmente ya como carrilero/extremo y hoy entra en sustitución de Bryan Gutiérrez.
Tras las lluvias que han azotado el estado, así luce la cancha del Estadio Jalisco a minutos de que se juegue el Clásico Tapatío.