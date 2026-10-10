Atlas vs Chivas EN VIVO HOY | Clásico Tapatío Jornada 11 | Transmisión Online

18:40Hrs LEONEL CALDERÓN DEBUTA CON CHIVAS EN LIGA MX

Leonel Calderón debutará en Liga MX con el Guadalajara, iniciando como titular ante el Atlas en el Clásico Tapatío. El joven de 18 años juega de mediocampista en el Rebaño, actualmente ya como carrilero/extremo y hoy entra en sustitución de Bryan Gutiérrez.