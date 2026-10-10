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Atlas vs Chivas EN VIVO HOY | Clásico Tapatío Jornada 11 | Transmisión Online

En la actividad de la Jornada 11, el Estadio Jalisco se alista para el Clásico Tapatío. El Atlas de Hernán Crespo se mide ante las Chivas de Gabriel Milito

Por: Eduardo Cristobal Colin

EN VIVO Atlas vs Chivas HOY 10 de Octubre | Clásico Tapatío Jornada 11 Apertura 2026 | Estadio Jalisco
EN VIVO Atlas vs Chivas HOY 10 de Octubre | Clásico Tapatío Jornada 11 Apertura 2026 | Estadio JaliscoEspecial
Cruz Azul vs Atlas, jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX
ATLAS
00
CHIVAS
Chivas, Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
momento del clásico tapatío. las chivas quieren se líderes, mientras que atlas busca el top 3 de la tabla general. 
primer tiempo
Minuto 4CERCA ATLAS DEL PRIMERO

Gran jugada donde la defensa de Chivas se quedó, pero el delantero rojinegro no supo que hacer dentro del área. 

Minuto 1LLEGA LA PRIMERA POLÉMICA

Los jugadores de Chivas pedían una mano del defensor del Atlas, pero el central marcó una falta antes. 

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre Chivas y Atlas del Clásico Tapatío, comienzan. 

18:55 HrsINICIA EL PROTOCOLO DE LA LIGA MX

Los dos equipos ya saltan al campo para el inicio del protocolo de la Liga MX.

18:45 HrsEL JALISCO, A PUNTO DEL LLENO

Faltan 15 minutos para el inicio del partido y el Estadio Jalisco ya luce repleto. 

18:40HrsLEONEL CALDERÓN DEBUTA CON CHIVAS EN LIGA MX

Leonel Calderón debutará en Liga MX con el Guadalajara, iniciando como titular ante el Atlas en el Clásico Tapatío. El joven de 18 años juega de mediocampista en el Rebaño, actualmente ya como carrilero/extremo y hoy entra en sustitución de Bryan Gutiérrez.

18:33 HrsASÍ VA ATLAS ANTE CHIVAS
18:30 HrsEL XI QUE MANDA MILITO EN EL CLÁSICO TAPATÍO
18:20 HrsLAS CHIVAS YA ESTÁN EN EL JALISCO
18:15 Hrs¿MALA CANCHA DEL ESTADIO JALISCO?

Tras las lluvias que han azotado el estado, así luce la cancha del Estadio Jalisco a minutos de que se juegue el Clásico Tapatío. 

18:10 HrsLISTO EL VESTURARIO DE CHIVAS
16:00 HrsASÍ LLEGARON ATLAS Y CHIVAS AL ESTADIO JALISCO

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