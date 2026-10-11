Tahiel Jiménez anota doblete y pone a Santos cerca de Liguilla

Que gran momento está viviendo Santos y hoy en su visita al Estadio Libertad Financiera, logró la victoria ante el Atlético de San Luis (1-2) gracias al doblete de Tahiel Jiménez.

Después de un terrible inicio de torneo, hoy los Guerreros siguen sonriendo ya que acaban de conseguir su cuarta victoria consecutiva (Juárez, Toluca, Pachuca y San Luis) para llegar a 13 puntos y poner a tres de puestos de Liguilla.

Al principio del partido, no parecía que Santos pudiera obtener los tres puntos, ya que se fue por debajo en el marcador apenas al minuto 19, gracias a la anotación de Oscar Macías.

Jugadores de Santos Laguna celebrando el doblete de Tahiel Jiménez MEXSPORT

Sin embargo, fiel a su sobrenombre, los Guerreros continuaron peleando. Poco a poco se hicieron de la posición y al 34’ llegó el primer tanto del mexicano.

Un pequeño centro y Jiménez cabeceó cruzado para romper su gran sequía goleadora: tenía dos años y dos meses que no marcaba en Liga MX.

Con el empate en el segundo tiempo, Santos no bajó los brazos y buscó con todo la victoria. Al 54’ Tahiel empujó un balón que quedó en el área chica y con ello celebró su primer doblete en el futbol mexicano.

Un renacer de Santos en el Apertura 2026

Una victoria más de Santos en el Apertura 2026. Después de seis derrotas y un empate, los Guerreros ahora van escalando poco a poco posiciones.

De la mano de Renato Paiva, quien ha trabajado bien y ha puesto el orgullo una vez más en este equipo, Santos está cerca de la Liguilla.

El siguiente partido de Santos será el sábado 17 cuando reciban en casa a los Gallos de Querétaro, quienes también mantienen un gran torneo.