¡Partidazo en el Volcán! Tigres domó al Diablo

Partidazo en el inicio de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Tigres domó al Diablo al vencerlos 3-2 en El Volcán, con doblete de Juan Brunetta y uno de “Memote” Martínez.

Los Tigres sorprendieron con un arranque demoledor. Luis García atajó tres disparos, pero el que ya no pudo detener fue el que Juan Brunetta envío a los 6 minutos del partido, cuando un disparo violento le hizo el trágico “túnel”.

Juan Brunetta marcó el 1-0 a los seis minutos del partido en El Volcán Mexsport

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich mantuvieron el ritmo y ampliaron su ventaja. Aparecieron los refuerzos. Guillermo “Memote” Martínez “cerró la pinza” tras un servicio de Emiliano Gómez al 37’.

Guillermo "Memote" Martínez marcó el 2-0 tras aprovechar un servicio de Emiliano Gómez Mexsport

El Diablo reaccionó al 42’. Se abrió el espacio para que Brian García mandara un pase a Jesús Gallardo, éste amagó y dejó solo a Paulinho, quien mandó un disparo cruzado al fondo para el 2-1.

Paulinho acortó distancias tras un amague de Jesús Gallardo para dejarlo solo y marcar con un disparo cruzado Mexsport

Antonio Mohamed se fue expulsado y causó polémica rumbo al vestidor, cuando le recordó a la afición felina que les ganó los títulos de Liga y de Concachampions.

Para el segundo tiempo, los Diablos igualaron 2-2. En un saque de manos por el sector derecho, Federico Viñas aguantó la marca pegajosa, dio media vuelta y su izquierdazo no lo pudo detener Nahuel Guzmán al 53’.

Federico Viñas aguantó la marca en el área para dar una media vuelta letal y vencer a Nahuel Guzmán para el 2-2 parcial Mexsport

Cuatro minutos después vino la respuesta de los Tigres. Diego Lainez mandó tremendo disparo que desvió Luis García, Fernando Gorriarán recuperó y se lo cedió a Brunetta, quien mandó un disparo potente que pasó entre las piernas del arquero toluqueño para el 3-2.

El Toluca estuvo cerca de empatar en los instantes finales del tiempo regular, pero Joaquim Pereira evitó el tanto en la línea final.

Los Tigres tuvieron un triunfo vital en sus aspiraciones para clasificar a la Liguilla. Dejó la zona baja de la tabla general al llegar a 13 puntos, mientras el Toluca se quedó en 20 puntos y peligra su liderato.