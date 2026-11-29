Kontad Laimer se une a la larga lista de lesionados que ha tenido esta temporada el Bayern Múnich después de confirmarse este domingo 29 de noviembre que requiere de una cirugía en el tobillo derecho que lo mantendrá fuera de los campos por lo menos tres meses.

El club alemán confirmó la baja de su mediocampista austriaco mediante un comunicado, en el que explica que sufrió una luxación de un tendón del tobillo derecho durante el empate sin goles frente al Hamburger SV en la Bundesliga.

Laimer ingresó al minuto 52, pero tuvo que abandonar al 87, después de resentirse de un golpe en el pie. Aunque la institución no estableció un plazo de recuperación, en Alemania estiman que podría permanecer fuera de las canchas no menos de 90 días.

El Bayern Múnich, golpeado por las lesiones

La ausencia de Laimer representa otro problema para el entrenador Vincent Kompany, quien también tiene fuera de circulación a varios futbolistas fundamentales.

Entre ellos destacan el delantero inglés Harry Kane, quien sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo que requirió cirugía; Jamal Musiala, nuevamente afectado por problemas musculares; y Michael Olise, quien también presenta una lesión en el pie.

A esta lista se suman el guardameta Manuel Neuer y los mediocampistas Serge Gnabry e Ismael Saibari. Alphonso Davies también había estado ausente por problemas físicos, aunque ya retomó los entrenamientos.

El Bayern Múnich, en su peor momento

Los problemas físicos coinciden con un momento deportivo complicado para el conjunto bávaro, que acumula tres partidos sin ganar en todas las competiciones.

La derrota por 2-1 frente al Lille en la Champions League y el posterior empate ante Hamburgo aumentaron la presión sobre el equipo.

El siguiente compromiso del Bayern será frente al Hertha Berlín, en los octavos de final de la Copa de Alemania. Kompany tendrá que encontrar alternativas para mantener la competitividad de su equipo mientras recupera a sus principales figuras.