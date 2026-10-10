¡A nada de tirar el pastel! América no logra festejar con victoria su aniversario 110

A nada estuvo el América de arruinar el festejo por su aniversario 110. Empató a un gol su noche especial ante el Monterrey, en el Estadio Banorte, al tiempo que sufrió el cierre por jugar con un hombre menos, por la expulsión de Miguel Ángel Borja.

Al festejado lo incomodaron desde el primer tiempo. El equipo regio se acercó en demasía al pastel y con ello al primer gol.

Al minuto 18, la visita ya cantaba el primer tanto de la noche. Por instantes silenció a la tribuna que no esperaba tan letal remate de Diego Rossi dentro del área.

Así fue el golazo de Diego Rossi, volea de derecha y Luis Malagón no pudo hacer nada Mexsport

La sensación agria de ver superado a Luis Ángel Malagón -en su regreso a la titularidad en la portería- se reflejó en los rostros del americanismo dentro de la cancha como en las gradas.

La jugada nació de un saque de banda y terminó con un excelso remate de volea del uruguayo Diego Rossi. Regalito para los cumpleañeros. Y pudo empeorar, pero el arbitraje no fue riguroso con un posible penalti para Rayados, luego de una apretada jugada en la que Cristian Borja tira al Tecatito Corona.

Pero las Águilas, con la consigna de protagonismo que el técnico Guillermo Almada les ha inculcado, defendieron su momento especial rumbo al aniversario del 12 de octubre. Al quite salió uno de los elementos que recién llegó a la institución.

Santiago Bueno, el procedente del Wolverhampton y excompañero del americanista Raúl Jiménez, puso en alto el escudo con el 1-1. El defensa central en labores ofensivas encontró fortuna de un rebote de Esteban Andrada antes de irse al descanso (45+3’).

Santiago Bueno marcó el 1-1 en tiempo de compensación del primer tiempo Mexsport

Se creció el América para la segunda parte. Andrada fue exigido. En reiteradas ocasiones ahogó los gritos de gol anticipado del americanismo, con espectaculares atajadas y achiques.

Lo sufrió más el guardameta de Rayados con el ingreso de Miguel Borja. El colombiano hasta raspó la pintura del travesaño con un potente disparo cruzado.

Mejoró el panorama del Monterrey y para Matías Almeyda en su zona técnica en la recta final del partido. Un “regalo de cumpleaños” más para las Águilas, ahora por el silbante que expulsó al colombiano Miguel Borja.

Óscar Mejía tras revisar el VAR verificó que el goleador cafetero entró tarde sobre el defensor Carlos Salcedo (86’).

Le costó al América mantener la posesión. La desventaja numérica en el campo pasó factura con un Monterrey clavado en la zona águila en el tiempo de compensación.

Con este resultado (tercer empate de los azulcremas en el torneo), América no entra del todo en un lamento, pese a los abucheos que fueron imposibles de contener tras el pitazo final. Cerró líder, con 21 puntos, mientras que Monterrey (segunda igualada) sigue décimo en la tabla, con 14 unidades.