La eliminación del América abrió la puerta a una renovación que Guillermo Almada considera necesaria para recuperar la competitividad de un equipo que perdió piezas importantes después del tricampeonato y que ahora deberá reconstruirse para volver a pelear por los títulos.

El técnico uruguayo no buscó esconderse detrás de las circunstancias. Asumió la responsabilidad por el resultado, ofreció disculpas a la afición y reconoció que el proceso que encabeza apenas comienza, aunque el desenlace de la Liguilla no era el que esperaba.

Es un proceso que recién empieza y esto puede suceder. Este tipo de cosas a mí me dan una fuerza y un impulso para lo que va a venir que seguro será complicado. Ofrecerles disculpas a la afición porque queríamos darles alegrías a pesar de la entrega del jugador”, expresó Almada.

Almada señaló que el América ha sufrido una transformación importante en su plantel, con la salida de futbolistas que fueron fundamentales durante una de las etapa más exitosa del club. La ausencia de esos elementos, explicó, ha complicado encontrar un funcionamiento que permita mantener el nivel de años anteriores.

Estoy para hacerme responsable de la situación, no quiero que suene a excusa peor América perdió muchos jugadores del tricampeonato, jugadores clave con ciertas características y es difícil de renovar esas características”, reconoció.

El siguiente paso será continuar con los cambios en la plantilla, con la intención de encontrar las piezas que permitan recuperar la fortaleza de las Águilas y competir nuevamente por los objetivos más importantes.

“Vamos a seguir en la renovación y tomaremos las decisiones para completar hacer a un América más fuerte y más competitivo”, sentenció.