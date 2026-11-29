El piloto mexicano Noel León redondeó un fin de semana de doble podio en el Circuito Internacional de Lusail al conquistar el segundo lugar en la carrera principal de la Fórmula 2 en Qatar 2026 para afianzar su lucha por el cuarto lugar de la clasificación general.

El resultado contrastó con el abandono de su compatriota Rafael Villagómez, quien sufrió un fuerte impacto contra las protecciones durante las primeras vueltas y obligó a una detención de carrera por casi 40 minutos.

Con una estrategia ejecutada en el momento preciso, León aprovechó el caos provocado por la detención de la prueba para escalar hasta la segunda plaza, escoltando al ganador irlandés Alex Dunne —quien además asumió el liderato general del campeonato— y compartiendo el podio con el alemán Oliver Goethe, tercero en la meta.

La competencia estuvo marcada por el incidente de Villagómez en el séptimo giro. El piloto mexicano del equipo Van Amersfoort Racing perdió el control en la última curva e impactó de frente contra la barrera TecPro, dejando severos daños en su monoplaza y obligando a la salida del auto de seguridad. La situación se convirtió después en bandera roja ante la necesidad de reparar la zona de seguridad.

Aunque en el reinicio León marchaban fuera de los seis primeros lugares, quienes lideraban en pista aún debían detenerse para colocar su segundo juego de neumáticos. En la F2 es obligatorio en la carrera principal usar dos tipos de compuesto. Cuando dirección de carrera determinó que la prueba finalizaría por límite de tiempo y los punteros entraron a boxes en el cierre, Dunne heredó la cima y León aseguró el segundo puesto.

¿Cuándo es el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 2?

La campaña 2026 de la Fórmula 2 disputará su última ronda del año del 4 al 6 de diciembre en el Circuito de Yas Marina junto con la Fórmula 1.