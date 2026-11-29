Podría decirse que la transición de México a la democracia tuvo dos etapas: la primera va de la reforma política de 1977, que reconoció la existencia del pluripartidismo y permitió la representación de las minorías en órganos del Estado, hasta la reforma de 1996, que propició equidad en la competencia electoral; la segunda, de 1997 a 2018, periodo en que la alternancia en el poder se normalizó, la división de Poderes se hizo efectiva y se creó una constelación de organismos públicos autónomos.

Casi todas las reformas del periodo de la transición democrática fueron producto del acuerdo entre el gobierno federal y las fuerzas de oposición. El diálogo y la negociación se consideraron medios legítimos y necesarios para reconfigurar el régimen político. El mismo método se trasladó, con variantes, al ámbito de los gobiernos locales. Las reformas electorales invariablemente respondieron a reclamos de la oposición y dieron como resultados elecciones más equitativas y confiables. Las alternancias en el poder y la ausencia de mayorías absolutas en los órganos de representación política obligaron a buscar consensos para profundizar o corregir algunas reformas. Por ese camino, México pudo transitar de un régimen político autoritario, de partido hegemónico, a uno de carácter democrático (aunque inmaduro) y de pluripartidismo competitivo.

El largo periodo del antiguo régimen hiperpresidencialista y de partido casi único dificultó la formación de un verdadero Estado de derecho. Como siempre sucede cuando el poder se concentra en un solo partido, el gobierno solía ser arbitrario, abusivo y corrupto. La sujeción del gobierno a la ley era potestativa o simulada.

Además, en pocas dependencias de gobierno se formó una burocracia profesional especializada, de carrera, que garantizara una gestión pública eficiente e imparcial. Si casi todos los cuadros directivos y medios le debían su cargo a un partido, orientaban su lealtad al partido y a los políticos que los habían designado, más que a las funciones de la institución en la que servían. Tratando de corregir esas deformidades institucionales, durante la transición democrática se fortaleció la independencia del Poder Judicial, se fundaron organismos públicos dotados de autonomía y en el gobierno federal se inició la formación de un servicio civil de carrera para cargos medios especializados (aunque este último proyecto se quedó a medias y luego fue olvidado).Así, en 1990 se fundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para frenar abusos de autoridades y en 1999 ese organismo adquirió autonomía constitucional frente al poder político. (En la práctica, esa independencia se desvaneció a partir de 2019). En 1993 al Banco de México se le confirió autonomía para gestionar la política monetaria a salvo de las urgencias financieras o caprichos del Ejecutivo en turno. En 1994 se aprobó una reforma para ampliar la independencia de la Suprema Corte de Justicia y se instituyó una carrera judicial para fortalecer la capacidad y la imparcialidad de los jueces.

En 1996, el Instituto Federal Electoral obtuvo, por consenso de todos los partidos, autonomía plena para organizar y arbitrar las elecciones. En los años siguientes se crearon nuevos órganos del Estado con autonomía: de transparencia y acceso a la información pública, de regulación de las telecomunicaciones, de la estadística nacional, de competencia económica, de regulación de la energía, de auditoría por parte del Poder Legislativo, de evaluación de la pobreza y de evaluación de la educación. (También se intentó, con menos éxito, dar autonomía a la procuración de justicia).

Con tales organismos autónomos algunas funciones especializadas del Estado alcanzaron más eficacia e imparcialidad. El Estado democrático se fortalecía, en la medida que el gobierno en turno disminuía su margen de actuación discrecional o arbitraria.

Aquella espiral virtuosa de acuerdos políticos pluripartidistas y autonomía de funciones especializadas del Estado empezó a revertirse en 2018. Al nuevo partido dominante le desagradan los órganos del Estado que no respondan fielmente a su proyecto político. Inclusive, niega que en México haya existido una transición de carácter democrático y ha emprendido el desmantelamiento o la captura de todas las instituciones autónomas. Todo el Poder Judicial fue integrado en la órbita electoral del partido hegemónico y así quedó subordinado al gobierno. El método del consenso entre gobierno y oposición para aprobar cambios se desterró. El Ejecutivo y su partido concentran más poder, pero el Estado como tal se debilita. El régimen político se transforma, pero en dirección hacia un nuevo tipo de autoritarismo.