La fe también acompañó a Matías Almeyda en la antesala de uno de los partidos más importantes de su regreso al futbol mexicano. Un aficionado le regaló una virgencita, antes del duelo contra el América, un detalle que el técnico argentino agradeció por el significado que tiene en su vida.

Almeyda no ocultó su creencia religiosa y reconoció que el obsequio llegó de alguien que conoce su manera de vivir la fe, aunque prefirió no mostrar la figura durante la conferencia de prensa.

Un aficionado me regaló una virgencita, saben que yo creo mucho. Todo lo que voy logrando es gracias a Dios y este señor entendió cuál es mi fe. Le agradecí, es mejor que me tire una virgen a una moneda”, compartió.

Más allá del gesto, también habló de la satisfacción que representa volver a competir por un campeonato en la Liga MX, una oportunidad que disfruta después de los distintos caminos que ha recorrido desde su primera etapa en México.

El argentino reconoció que su carrera lo ha llevado a vivir lejos de un sitio fijo, siempre con la mirada puesta en nuevos objetivos y desafíos. Su presente en Monterrey, aseguró, todavía tiene capítulos por escribir y sueños por cumplir.

Le dedico muchas horas (al futbol). He pasado a ser un nómada, no tengo lugar donde vivo, voy a donde están mis sueños. Mi sueño acá (Monterrey) todavía queda, voy a seguir soñando”, expresó.

Entre la ilusión de volver a levantar un título y la fe que lo acompaña en su camino, Almeyda encara una nueva oportunidad de trascender en el futbol mexicano, donde busca dejar otra huella.