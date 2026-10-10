Querétaro llega a 20 puntos y se codea con los líderes del Apertura 2026

Querétaro se mantiene como la gran revelación del Apertura 2026, derrotando 2-0 al Atlante durante la Jornada 11, llegando a 20 puntos y poniéndose a la par de los líderes del semestre; los Gallos de Esteban González tienen un pie en la Liguilla.

En un compromiso donde ambos equipos salían con la intención de llevarse los 3 puntos para escalar posiciones, Atlante contó con disparos de Martín Sarrafiore que ponían en predicamentos a los locales, quienes respondieron directamente y se pusieron por arriba en el marcador.

Querétaro 1-0 Atlante

Pasando el meridiano de la primera mitad, Santiago Homenchenko fue el encargado de tomar el balón desde los 11 pasos para enfrentarse a Óscar Jiménez, cobrando hacia el costado derecho del cancerbero y venciéndolo con potencia (25’), abriendo el marcador en la cancha de La Corregidora.

Querétaro 2-0 Atlante

Pese a que ambos conjuntos contaron con diversas oportunidades en el resto del primer tiempo, fue regresando del descanso cuando una jugada que se fue hilando desde propio sector, terminó de manera fortuita en los pies de Denilson, mismo que no perdonó, definió a primer poste y aumentó la ventaja (50’) para los Gallos.

Las modificaciones de Miguel Herrera no tardaron en llegar y Hobbit Bermúdez contó con nuevos minutos en el terreno de juego, sin embargo, la intención de los Potros de Hierro se quedaron en eso y no lograron recortar distancias, perdiendo 3 puntos de oro.

Con este resultado, Querétaro llega a 20 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y únicamente se sitúa por debajo de América y Toluca debido a la diferencia de goles, cantidad de unidades que prácticamente les asegura un boleto a la Liguilla aún con 6 partidos por disputar en la Fase Regular del certamen.

La Liguilla luce más lejana que nunca para Atlante

Con 11 puntos en 11 partidos, los Potros de Hierro intentarán cerrar de la mejor forma posible el Apertura 2026 con la ilusión de poder unirse a los clasificados a la Liguilla; en caso de sumar el total de sus unidades, llegarán a 29.

Estos son los partidos que le restan al Atlante durante la Fase Regular del Apertura 2026:

Atlante Vs Pumas / J12, viernes 16 de octubre - Estadio Banorte.

FC Juárez Vs Atlante / J13, martes 20 de octubre - Estadio Olímpico Benito Juárez.

Atlante Vs Atlético San Luis / J14, viernes 23 de octubre - Estadio Banorte.

Chivas Vs Atlante / J15, sábado 31 de octubre - Estadio Akron.

Atlante Vs Santos / J16, viernes 6 de noviembre - Estadio Banorte.

Xolos Vs Atlante / J17, viernes 20 de noviembre - Estadio Caliente.

Miguel Herrera durante el Apertura 2026, viviendo una nueva etapa como técnico del Atlante. Mexsport

BFG