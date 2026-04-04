Cabalística Jornada 13 de Liga MX deja sorpresivos resultados

La cabalística Jornada 13 del Clausura 2026 dejó resultados sorpresivos en el fin de semana, donde los equipos mejor posicionados en la tabla de Liga MX cayeron; Tigres, Toluca, Monterrey, Cruz Azul y América, los involucrados.

Los pronósticos tras la actividad de Fecha FIFA indicaban el triunfo por parte de los 5 equipos que han sido de los grandes protagonistas en el Clausura 2026 de Liga MX, sin embargo, el marcador no les terminó por beneficiar.

El 26 de abril se jugará el último partido de la Fase Regular en el Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Estos son los partidos en donde existió un marcador sorpresa durante el fin de semana en la Liga MX:

Tigres cae en Tijuana

Xolos 1-0 Tigres.

Con la posibilidad de colocarse en la contienda por los primeros 4 sitios de la tabla, Tigres cayó en el Estadio Caliente frente a un conjunto fronterizo que no pudo sumar a su plantilla a Gilberto Mora, quien ya se recuperó de la pubitis sufrida.

Con el triunfo ante Tigres, Xolos es 10º de la tabla a 2 de sitios de Liguilla. Mexsport

Monterrey pierde de último minuto

Monterrey 1-2 Atlético San Luis.

Con gol de último minuto, Rayados de Monterrey tuvo el peor resultado posible frente a su afición, desatando la reacción inaudita de Lucas Ocampos contra los suyos y dejando escapar puntos que les podría costar su sitio en la siguiente Fiesta Grande de la Liga MX.

Monterrey es 13º de la tabla de posiciones a 4 partidos de concluir la Fase Regular. Mexsport

Cruz Azul expone el subliderato tras derrota

Cruz Azul 1-2 Pachuca.

Con dos anotaciones de Kenedy, Pachuca mostró contundencia, maniató a los de Nicolás Larcamón y sumó 3 puntos sumamente importantes para su causa. Pese a que La Máquina se mantendrá como sublíder, la ventaja que presumían en la tabla de posiciones ya no existe más.

Cruz Azul es sublíder con 27 puntos tras la Jornada 13 del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Se acaba el invicto de Toluca en Querétaro

Querétaro 1-0 Toluca.

Luego de 12 partidos en el Clausura 2026, Toluca cayó por primera ocasión en el torneo luego de un compromiso celebrado en el Estadio Corregidora en donde Ali Ávila se convirtió en el héroe de los Gallos, mismos que logran alejarse del sótano de la tabla con estos puntos consumados.

Toluca perdió el invicto en la Jornada 13 del Clausura 2026. Mexsport

América deja ir triunfo contra el sotanero

Santos 1-1 América

Finalmente, cuando América podía irse con 3 puntos de visita, los de André Jardine no lograron aprovechar su ventaja ante 10 hombres y terminaron cediendo 2 unidades en el tramo más relevante del torneo, dejando más dudas y en vilo de cara a la eliminatoria de Concachampions ante Nashville y ante una eventual clasificación a Liguilla.

Kevin Álvarez salió lesionado al igual que Erick Sánchez tras el partido contra Santos. Mexsport

BFG