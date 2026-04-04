Cabalística Jornada 13 de Liga MX deja sorpresivos resultados
Tigres, Monterrey, Toluca, Cruz Azul y América sufrieron en la cabalística Jornada 13 del Clausura 2026, dejando sorpresas en el fin de semana de Liga MX
La cabalística Jornada 13 del Clausura 2026 dejó resultados sorpresivos en el fin de semana, donde los equipos mejor posicionados en la tabla de Liga MX cayeron; Tigres, Toluca, Monterrey, Cruz Azul y América, los involucrados.
Los pronósticos tras la actividad de Fecha FIFA indicaban el triunfo por parte de los 5 equipos que han sido de los grandes protagonistas en el Clausura 2026 de Liga MX, sin embargo, el marcador no les terminó por beneficiar.
Estos son los partidos en donde existió un marcador sorpresa durante el fin de semana en la Liga MX:
Tigres cae en Tijuana
Xolos 1-0 Tigres.
Con la posibilidad de colocarse en la contienda por los primeros 4 sitios de la tabla, Tigres cayó en el Estadio Caliente frente a un conjunto fronterizo que no pudo sumar a su plantilla a Gilberto Mora, quien ya se recuperó de la pubitis sufrida.
Monterrey pierde de último minuto
Monterrey 1-2 Atlético San Luis.
Con gol de último minuto, Rayados de Monterrey tuvo el peor resultado posible frente a su afición, desatando la reacción inaudita de Lucas Ocampos contra los suyos y dejando escapar puntos que les podría costar su sitio en la siguiente Fiesta Grande de la Liga MX.
Cruz Azul expone el subliderato tras derrota
Cruz Azul 1-2 Pachuca.
Con dos anotaciones de Kenedy, Pachuca mostró contundencia, maniató a los de Nicolás Larcamón y sumó 3 puntos sumamente importantes para su causa. Pese a que La Máquina se mantendrá como sublíder, la ventaja que presumían en la tabla de posiciones ya no existe más.
Se acaba el invicto de Toluca en Querétaro
Querétaro 1-0 Toluca.
Luego de 12 partidos en el Clausura 2026, Toluca cayó por primera ocasión en el torneo luego de un compromiso celebrado en el Estadio Corregidora en donde Ali Ávila se convirtió en el héroe de los Gallos, mismos que logran alejarse del sótano de la tabla con estos puntos consumados.
América deja ir triunfo contra el sotanero
Santos 1-1 América
Finalmente, cuando América podía irse con 3 puntos de visita, los de André Jardine no lograron aprovechar su ventaja ante 10 hombres y terminaron cediendo 2 unidades en el tramo más relevante del torneo, dejando más dudas y en vilo de cara a la eliminatoria de Concachampions ante Nashville y ante una eventual clasificación a Liguilla.
BFG