Carlos Acevedo alza la mano rumbo al Mundial 2026

Carlos Acevedo habló fuerte frente a los micrófonos, pero lo hizo aún más duro en la cancha. El arquero del Santos Laguna dejó claro que quiere que su nombre esté en la lista final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, en un momento donde la competencia por la portería atraviesa uno de sus puntos más álgidos.

El guardameta nacido en Torreón apuntó directamente a su objetivo. Consciente del panorama actual, lanzó un mensaje claro sobre su aspiración de formar parte del grupo que disputará el tercer Mundial en casa para México, una meta que ha colocado como prioridad en su carrera.

Siento mucha responsabilidad. Yo quiero estar ahí (en el Mundial). Creo que ha aumentado mucho la competencia interna también desde que llegué a la Selección. Le agradezco obviamente a Javier y su cuerpo técnico que me tomen en cuenta, pero ahora yo tengo que demostrarlo cada fin de semana para poder estar en esa lista final”, expresó al término del encuentro.

Acevedo habló ante los micrófonos, después de hacerlo en la cancha. El arquero firmó una actuación determinante en Torreón, convirtiéndose en figura al sostener a su equipo —que atraviesa un momento complicado en la Liga MX— con un empate ante América, resultado que tuvo su sello con varias intervenciones clave.

Pese a que se mantuvo en la banca durante los dos partidos de la más reciente fecha FIFA, el portero no pierde la esperanza. Su actuación del sábado refuerza su candidatura en un momento donde cualquier oportunidad puede marcar diferencia en la carrera por un lugar en la convocatoria.

El contexto en la portería nacional abre una ventana que el arquero busca aprovechar. La reciente lesión de Luis Ángel Malagón ha movido el tablero, mientras que Guillermo Ochoa ni siquiera apareció en la banca con su equipo en Chipre, una señal que refuerza la percepción de que hoy no atraviesa su mejor momento dentro del radar del Tri.

En ese escenario, nombres como Raúl Rangel han comenzado a ganar terreno, pero actuaciones como la de Acevedo vuelven a colocarlo en la conversación. No es solo una noche destacada, es constancia en una posición donde cada error pesa y cada atajada cuenta.

No me fijo en lo que hacen mis compañeros. Yo les deseo mucho éxito y de verdad me da gusto que les vaya bien, pero yo salgo a hacer mi trabajo para luchar por ese sueño todos los días, en cada juego y en cada entrenamiento”, señaló.

Acevedo lo entiende y lo asume. Su postura no fue casualidad, fue una declaración directa en medio de la competencia más cerrada que ha tenido la portería mexicana en los últimos años. El mensaje fue claro y el destinatario también: Javier Aguirre.

El camino al 2026 sigue abierto, y Carlos Acevedo ya alzó la mano.