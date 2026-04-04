Pachuca maniata a Cruz Azul y 'coquetea' con el subliderato de Liga MX

Cruz Azul fue víctima de sus errores y cayó 1-2 frente a Pachuca en la Jornada 13 del Clausura 2026, manteniendo su sitio como sublíder de Liga MX; los Tuzos acechan a La Máquina y a Toluca tras sus derrotas.

En una lluviosa noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul intentaba aprovechar la combinación de resultados y convertirse en el segundo clasificado de manera matemática a Liguilla, sin embargo, los problemas se presentaron temprano para los de Nicolás Larcamón.

Cruz Azul 0-1 Pachuca

En el inicio del compromiso, Andrés Gudiño arriesgó de más el balón y lo cedió para Kenedy, quien simplemente se posicionó en el área para fusilar al arquero de La Máquina y abrir el marcador al 5’.

Cruz Azul 1-1 Pachuca

Estrenándose como goleador en la Liga MX, Christian Ebere fue quien apareció en el tiempo de compensación de a primera mitad para aprovechar un rebote proveniente de Luka Romero, disparando con potencia e igualando el compromiso (45+1’); el tanto generó polémica por la posición adelantada del nigeriano, por lo que debía haberse anulado.

Cruz Azul 1-2 Pachuca

La figura del partido tenía nombre, y desde el costado de la derecha apareció Kenedy, quien fue quitándose la marca rival hasta contar con el espacio suficiente para que el brasileño arremetiera contra el arco y dejara una pintura de gol que ponía en ventaja a los Tuzos (58’) de nueva cuenta.

Cruz Azul se fue al frente y, en una de las últimas jugadas, Christian Rivera puso en peligro la integridad de Gabriel Toro Fernández con una barrida por atrás, siendo acreedor a la tarjeta roja (85’) tras la revisión en el VAR; pese a la ventaja numérica, La Máquina no logró mover más el marcador.

Con este resultado, Pachuca llega a 25 puntos y escala al 4º sitio, acercándose a Cruz Azul (27) que es sublíder y mantendrá supuesto al finalizar la actividad del fin de semana, sin embargo, expone su lugar para la siguiente semana.

Sus rivales para la Jornada 14 del Clausura 2026

Para el siguiente compromiso de estos conjuntos, Pachuca intentará incrementar la crisis de Santos y quitarles 3 puntos más que les ayuden a seguir soñando con meterse entre los primeros tres de la Liga MX, mientras que Cruz Azul será uno de los grandes protagonistas con el Clásico Joven ante su acérrimo rival:

Pachuca Vs Santos / sábado 11 de abril - 19:00 horas.

América Vs Cruz Azul / sábado 11 de abril - 21:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Cruz Azul es sublíder con 27 puntos tras la Jornada 13 del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG