André Jardine acepta frustración y revela ausencias de Borja y Henry Martín con el América  

André Jardine, entrenador del América, abrió el mapa de los jugadores lesionados de su plantel, luego de agregarse a la desafortunada lista Érick Sánchez y sorpresivamente Cristian Borja.

“Fue una cosa mala en la rodilla. Imagino que no es grave porque intentó seguir en el partido y vio que sería imposible. Cuando es serio, el jugador sabe que no puede jugar”, refirió Jardine sobre Érick ‘Chiquito’ Sánchez, quien resultó lastimado en el empate 1-1 ante Santos Laguna, en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.

A pesar de que el América viajó a la Comarca Lagunera con Cristian Borja, el lateral izquierdo sorpresivamente quedó fuera de la convocatoria.

“Borja tuvo un choque con Rodolfo Cota de rodillas bastante fuerte; Cota salió bien y pudo jugar, pero a Borja le costó más, estuvo con mucho dolor ayer y decidimos no meterlo en el partido. Este tipo de choque suele ser de rápida recuperación y tenemos esperanza de que esté en Nashville, pero vamos a ver como avanza”, explicó el entrenador brasileño.

En la posición de la lateral izquierda apareció Miguel Vázquez, un surgido del Nido de Coapa y quien también sufrió una accidentada noche hasta por dos golpes en la cabeza.

Mientras que en el caso de Henry Martín, delantero que ni el viaje hizo con las Águilas para la ruta larga de Torreón ante Santos Laguna y Estados Unidos contra Nashville (por Concacaf Champions Cup-cuartos de final), André Jardine por fin reveló el misterio con un panorama que pone en duda al delantero para el clásico de la siguiente jornada ante el Cruz Azul, en el Estadio Banorte.

“Henry venía muy bien, volvió a sentir una molestia que no le dejó estar en el partido. Somos lo más cuidadosos que podemos. A Henry le falta muy poco para poder estar, pero no queremos precipitarnos para que no pase una lesión que lo retire mucho tiempo.

“Henry para Nashville no está, porque sentimos que no sería tiempo suficiente. Cuando regresamos vamos a ver como está. Tenemos la expectativa de tenerlo cuanto antes. Para la vuelta contra Nashville esperamos tenerlo”, apuntó.

Respecto al partido en la Comarca, en el que Santos -con un hombre menos por la expulsión de Kevin Picon- le sacó el empate 1-1 a las Águilas del América, el técnico André Jardine reconoció molestia y frustración.

“Sin duda un sabor de frustración por el esfuerzo que hicimos para estar al frente, no podíamos dejar escapar la victoria de la forma que fue. Vuelve a pasarnos, sufrir un gol al final y no sustentar la victoria. Un vestidor molesto. La única cosa rescatable es mirar la tabla y mirar que subimos dos lugares, los demás equipos también sufren, el torneo es muy parejo y equilibrado. Es un momento de entender de qué se trata el torneo mexicano, que es tratar de calificar entre los ocho y luego es un nuevo torneo (Liguilla), donde se decide al campeón. Para el objetivo, sumamos un punto importante”.

Cabe recordar que los laguneros son últimos de la clasificación. Apenas suman nueve puntos, de los cuales, cinco se cosecharon en su casa, al tiempo que sumaron su tercer empate del torneo.

“Fue un partido duro. Santos compitió de forma intensa, no había visto esta versión de Santos y nos sorprende porque los equipos que vienen con menos puntos se transforman contra América. Santos hizo un gran partido, tuvimos dificultades de salir jugando bajo su presión.

“No fuimos profundos, la idea de meter a Zúñiga era tener un hombre profundo. El segundo tiempo me gustó más. Los cambios entraron todos muy bien, tuvimos chances claras para marcar, hicimos el gol que nos daba la sensación de la victoria y recibimos un gol de esos que no consigues explicar, una distracción”, lamentó el timonel.

El América trabajará regenerativo este domingo en Torreón. Más tarde volarán a Tennessee, para alistar el juego de Concachampions del martes contra el Nashville.