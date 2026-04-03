Gilberto Mora se mantendrá 'congelado' una semana más

Gilberto Mora no fue considerado en Xolos para enfrentar a Tigres en el partido de este viernes 3 de abril correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de Liga MX; congelándolo una semana más en busca de su mejor versión tras la pubalgia sufrida.

A inicios de semana, Gilberto Mora regresó de manera formal a los entrenamientos con Xolos, sin embargo, pese a contar con el alta médica y sumar sus primeros instantes en los entrenamientos, no fue parte de la convocatoria comandada por Sebastián Loco Abreu.

El mediocampista de 17 años disputó sus últimos minutos el pasado sábado 17 de enero, cuando Xolos enfrentó al Atlético San Luis en duelo correspondiente a la Jornada 2. A partir de dicho instante, Mora no vio más el rectángulo verde.

Gilberto Mora intentará retomar el ritmo y convertirse en uno de los 26 elegidos por Javier Aguirre para el Mundial 2026. Mexsport

Después de más de 2 meses sin actividad, todo indicaba que Gilberto Mora podría tener minutos de nueva cuenta en el duelo entre Xolos y Tigres de este viernes 3 de abril, sin embargo, se mantiene fuera de la convocatoria, quedando congelado una vez más.

Partidos restantes de Xolos en el Clausura 2026

Siendo 14º de la tabla de posiciones de Liga MX, Xolos mantiene sus esperanzas en calificar a la Liguilla, no obstante, deberán poner el pie en el acelerador y comenzar a ver otros resultados para conocer si en este semestre les dará posibilidad de contender por terminar entre los mejores del futbol mexicano o simplemente convertirse en uno de los 10 equipos que serán eliminados tras la Fase Regular.

De no avanzar a la Fiesta Grande, estos son los partidos que le restan en el semestre a Gilberto Mora y compañía:

FC Juárez Vs Xolos / Jornada 14 - viernes 10 de abril.

Cruz Azul Vs Xolos / Jornada 15 - sábado 18 de abril.

Xolos Vs Pachuca / Jornada 16 - miércoles 22 de abril.

Chivas Vs Xolos / Jornada 17 - sábado 25 de abril.

BFG