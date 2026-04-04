El heredero por fin brilla: Pacquiao Jr. logra su primer nocaut ante los ojos de su padre Manny Pacquiao

En el boxeo, los apellidos pesan. Algunos abren puertas, otros exigen respuestas inmediatas. Emmanuel “Jimuel” Pacquiao Jr. subió al ring con ambas cargas sobre los hombros y salió con algo más valioso que un respaldo simbólico. Salió con su primer triunfo profesional y la certeza de haber dado un paso propio.

Bajo la mirada atenta de Manny Pacquiao, el joven de 25 años resolvió su combate con autoridad al noquear técnicamente a Darrick Gates en el segundo asalto. El escenario fue el Pechanga Resort Casino, en California, donde el apellido Pacquiao volvió a ser anunciado, esta vez con una nueva voz.

Victoria con autoridad

Pacquiao Jr. construyó el desenlace con paciencia. Castigó al cuerpo, midió la distancia y encontró el momento. La primera caída de Gates marcó el rumbo. El rival se levantó antes de la cuenta de 10, pero ya estaba dentro de una pelea que había cambiado de dueño. Segundos después volvió a la lona y el réferi no dudó en detener el combate.

La pelea, pactada a cuatro asaltos en peso ligero, formó parte de la cartelera preliminar encabezada por el duelo entre Pedro Taduran y Gustavo Pérez Álvarez por el título mínimo de la FIB. Pero en ese tramo inicial de la noche, todas las miradas estaban en un debutante que buscaba algo más que aplausos.

El resultado representa un giro respecto a su primera aparición profesional, cuando empató por decisión mayoritaria ante Brendan Lally en noviembre pasado. Aquella noche dejó dudas. Esta, en cambio, dejó una señal clara de evolución.

Me he quitado un gran peso de encima. Aprendí muchísimo en mi primera pelea, algo que pude aplicar en mi campamento de entrenamiento y esta noche”, declaró Pacquiao Jr., en palabras recogidas por Boxing Scene.

En primera fila, además de su padre, también estuvo Jinkee Pacquiao. La escena quedará para el recuerdo. Era una especie de relevo silencioso, una transición que apenas comienza y que todavía tiene muchas páginas por escribir.

Con este resultado, Pacquiao Jr. deja su récord en 1-0-1, con 1 nocaut. Un número modesto, pero significativo. Porque en el boxeo, el primer triunfo no sólo cuenta en las estadísticas, también marca el momento en que un nombre deja de ser promesa heredada y empieza a construir su propia historia.