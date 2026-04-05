Mazatlán Femenil abre el Encanto gratis para su último partido en casa

Mazatlán Femenil jugará su último partido en el Estadio El Encanto y lo hará con una decisión que marca el tono de la despedida: entrada gratuita para toda la afición. El cierre de ciclo es inminente y el club optó por abrir las puertas para que el puerto acompañe al equipo en su adiós a la Liga MX Femenil.

El duelo ante Atlético de San Luis Femenil, correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026, no será un partido más. Será el último juego oficial del equipo en casa, en medio de un contexto que ya apunta al final del proyecto en Primera División.

La medida no es casual. El acceso sin costo busca que el Encanto tenga una última postal llena, con la gente que acompañó a las Cañoneras en una historia que, más allá de los resultados, logró construir identidad en el puerto.

Este domingo es la última vez; es nuestro último partido en casa y nos despedimos del Estadio El Encanto… Su apoyo ha significado mucho para mí y para todo el equipo”, compartió Lucy Ortiz, en un mensaje que confirma el sentido de despedida que envuelve al plantel.

El trasfondo va más allá de este encuentro. La venta de la franquicia de Mazatlán, que abriría la puerta para la llegada del Atlante a Primera División, también impactará al equipo femenil. A partir del Apertura 2026, el nuevo proyecto tendrá la posibilidad de reconfigurar completamente su plantilla, lo que en los hechos marca el final de este grupo.

Así, el partido con entrada gratuita se convierte en algo más que una promoción: es el último llamado a la afición, una oportunidad para cerrar el ciclo en casa, con tribunas abiertas y un ambiente que apunta a ser especial.

Los números acompañan el contexto. En 12 torneos disputados, Mazatlán Femenil nunca logró clasificar a la Liguilla, y en dos ocasiones firmó campañas sin una sola victoria. En el Apertura 2023 y Apertura 2025, el equipo apenas sumó 2 empates y 15 derrotas en cada torneo.

Paradójicamente, este Clausura 2026 podría ser su mejor torneo histórico, ya que todavía tiene margen para superar las 21 unidades del Apertura 2020, lo que le daría su mejor registro en puntos antes de bajar el telón.

En lo deportivo, existe una remota posibilidad de que este no sea el último partido en casa. Mazatlán Femenil tendría que ganar sus dos juegos restantes, mejorar su diferencia de goles de -5 a +8 y esperar que FC Juárez pierda todos sus partidos. Un escenario que, aunque matemáticamente posible, luce prácticamente inalcanzable.

Por eso, el enfoque es claro. El Encanto abrirá sus puertas gratis para un partido que ya tiene carácter de despedida. El último en casa. El último de un equipo que, este domingo, bajará el telón frente a su gente.