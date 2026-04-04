VIDEO: Lucas Ocampos 'se la mienta' a la afición de Monterrey

Monterrey volvió a caer en la Liga MX al recibir un gol de último minuto por parte del Atlético San Luis, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el desplante de Lucas Ocampos a su propia afición, quien terminó por arremeter contra el argentino.

Iniciando como suplente e ingresando exclusivamente para los últimos minutos del compromiso en el Gigante de Acero, Lucas Ocampos no logró hacer pesar su estadía en el terreno de juego y vio cómo se le escapaban 3 puntos más a Rayados, mismos que se mantienen fuera de los puestos que dan acceso a la Liguilla del Clausura 2026.

Monterrey es 13º de la tabla de posiciones a 4 partidos de concluir la Fase Regular. Mexsport

Una vez consumado el resultado, todos los jugadores se dirigieron entre abucheos al centro de la cancha para agradecerle a los aficionados que se dieron cita en el Gigante de Acero, sin embargo, fue ahí cuando Lucas Ocampos le hizo un desplante a la afición.

Marchándose sin aplaudir ni agradecerle a los aficionados, el corte de manga por parte del delantero no pasó desapercibido para los seguidores albiazules, quienes se mantienen frustrados al ser una de las plantillas más poderosas en la Liga MX y marchar 13º de la tabla y alejándose de los sitios de Liguilla.

Por supuesto, la reacción de los seguidores en redes sociales fue inmediata, y señalaron el apoyo incondicional que le han brindado a un futbolista que se ha perdido momentos importantes del club por lesión o por cuestiones poco comunes:

En caso de que la directiva decida sancionar a Lucas Ocampos, su situación podría ser similar a la de Anthony Martial, quien oficialmente no ha sido exhibido por la cúpula de Rayados, pero que se mantiene sin actividad desde hace más de 2 meses.

De momento, el eco es únicamente de la afición, por lo que se espera que en los siguientes días haya algún anuncio por parte del club o del propio futbolista.

BFG