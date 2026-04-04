¡Chulean al Coloso! FIFA se rinde ante el Estadio Banorte previo al Mundial 2026

Después de una semana de su reinauguración, el Estadio Banorte, más conocido como Estadio Azteca, recibió elogios de la FIFA a través de sus redes sociales, destacando que se convertirá en el primer estadio en albergar tres campeonatos mundiales de futbol.

Hola (de nuevo), Ciudad de México. Este increíble estadio está a punto de hacer historia cuando se convierta en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio. México, coanfitrión del torneo, se enfrentará a Sudáfrica, en una reedición del partido inaugural del 2010”, señaló la publicación del organismo rector del balompié mundial.

Aunque la reapertura del Estadio Azteca se realizó con éxito el 28 de marzo, aún se afinan detalles clave como accesos, estacionamientos y baños para que todo esté listo para el Mundial 2026.

Durante la fase de grupos, el coloso de Santa Úrsula recibirá los partidos de México vs Sudáfrica, Uzbekistán vs Colombia y México vs República Checa, además de un duelo de dieciseisavos de final y otro de la ronda de octavos, consolidando su papel como uno de los estadios más emblemáticos del futbol mundial.