Jaime Jáquez se echó al Heat al hombro y colabora con 32 puntos para el triunfo

El Heat de Miami, décimo de la Conferencia del Este de la NBA y en la pelea por mejorar su posición en el play-in, derrotó 152-136 a los Washington Wizards.

Jaime Jáquez Jr. lideró a Miami con 32 puntos desde el banquillo. El delantero mexicano se mostró imparable, demostrando por qué se ha convertido en una pieza clave viniendo desde la banca. Su juego físico e inteligente fue fundamental, atacando la canasta con fuerza, mostrando su habilidad para finalizar a través del contacto y exhibiendo una destacada fluidez en su tiro de media distancia.

Además de su destreza anotadora, el jugador egresado de UCLA también contribuyó con una mejorada capacidad como facilitador con cuatro asistencias y anotó puntos cruciales que mantuvieron la ventaja de la quinteta de Miami.

El también suplente Kel’el Ware aportó 24 puntos, 19 rebotes y ocho tapones, mientras siete jugadores del Heat terminaron con dobles dígitos.

Entre ellos estuvo el estelar Bam Adebayo, que tras anotar 83 puntos en el último duelo ante Washington fue bien contenido y terminó con 14.

El pívot Will Riley anotó 31 puntos para liderar a ocho jugadores de los Wizards en dobles dígitos, aunque Washington no volvió a liderar tras el primer cuarto.

Nikola Jokic anotó 40 puntos para impulsar a los Denver Nuggets. Foto: Reuters.

Jokic supera a Wemby y los Nuggets triunfan

Nikola Jokic anotó 40 puntos para impulsar a los Denver Nuggets a una victoria en tiempo extra por 136-134 sobre Victor Wembanyama y San Antonio, frenando la racha de 11 triunfos al hilo de los Spurs.

Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, añadió ocho rebotes, 13 asistencias y tres bloqueos para Denver, que logró su octava victoria seguida y se acercó a Los Angeles Lakers en la lucha por el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

Wembanyama, candidato al MVP y de regreso tras perderse un partido por molestias en el tobillo, firmó 34 puntos, 18 rebotes, siete asistencias y cinco tapones para los Spurs, que lideraron la mayor parte del encuentro, pero no resistieron la remontada final de Denver.

Aaron Gordon hizo una clavada para empatar 124-124 a falta de 6.2 segundos del tiempo reglamentario.

El tiro de Wembanyama sobre la bocina golpeó el aro y el partido se fue a la prórroga, donde otra clavada de Gordon en los primeros minutos puso a Denver por delante de forma definitiva.

Fue una muestra de lo que podemos ser como equipo”, dijo Gordon, que terminó con 15 puntos.

Johnson anotó 17 puntos y Jamal Murray sumó 15 puntos y 10 asistencias para los Nuggets en un duelo marcado por una intensidad propia de playoffs.

“Nos gusta esa intensidad”, afirmó Gordon. “Es un muy buen equipo, juega muy duro. Sacaron lo mejor de nosotros”.

A dos semanas del inicio de los playoffs, Gordon consideró que la victoria ante el segundo clasificado del Oeste fue una referencia importante.

Con información de AFP.

*mcam