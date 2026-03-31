Concacaf confirma regreso del América al Estadio Banorte

En su página oficial, Concacaf confirmó que América regresará al Estadio Banorte este martes 14 de abril, cuando las Águilas reciban a Nashville en los Cuartos de Final de vuelta por la Concachampions 2026; Liga MX se mantiene sin anuncio oficial.

Tras semanas de especulaciones sobre cuándo sería el regreso del América al templo azulcrema, Concacaf hizo oficial que el compromiso que revelará a un semifinalista más para la Concachampions se dará desde la cancha del Estadio Banorte, recientemente reinaugurado por la Selección Mexicana ante Portugal.

Pese a los problemas de visibilidad en diversas zonas del recinto que cuenta con una capacidad mayor a los 85,000 espectadores, América y André Jardine abandonarán el Estadio Ciudad de los Deportes para su retorno al Coloso de Santa Úrsula.

Juego de luces en el Estadio Banorte durante el medio tiempo del México Vs Portugal. Mexsport

América Vs Nashville el martes 14 de abril

Estos son los detalles que reveló la Confederación que rige el torneo, mismo que brindará un boleto tanto a la Copa Intercontinental 2026 como al Mundial de Clubes 2029.

Día: martes 14 de abril, 2026.

Horario: 21:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Cuartos de Final de Vuelta, Concachampions 2026.

Canal de TV: sin transmisión en México.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de Fox One.

Hasta el momento, América no ha revelado información alguna sobre el compromiso, por lo que el precio de los boletos se podrá conocer una vez que se haga el anuncio oficial por parte del conjunto azulcrema.

Este partido podría irse a Tiempo Extra en caso de que el resultado en la ida y en la vuelta sea idéntico. Captura de pantalla

Partidos de local de América en Liga MX

En información no oficial, trasciende que las Águilas también contarían con la posibilidad de disputar el resto de sus partidos de Fase Regular, y Cuartos de Final, en la cancha del Estadio Banorte, sin embargo, ni la Liga Mx ni América se han pronunciado respecto a esta posibilidad.

Estos son los partidos que le restan al América como local para el Clausura 2026 de la Liga MX:

América Vs Cruz Azul / sábado 11 de abril, 21:00 horas - Jornada 14.

América Vs Toluca / sábado 18 de abril, 21:00 horas - Jornada 15.

América Vs Atlas / sábado 25 de abril, 21:00 horas - Jornada 17.

BFG