¡Chivas es el primer calificado a la Liguilla del Clausura 2026!

Sin haber jugado su partido de la Jornada 13, Chivas se convirtió en el primer calificado a la Liguilla del Clausura 2026, torneo en el que se mantiene como líder al sumar 30 puntos, producto de 10 victorias que podrían representar un certamen histórico para el Rebaño.

Con Gabriel Milito al frente del proyecto tapatío que comienza a brindar sus primeros frutos, Chivas se proclamó como el primer conjunto calificado de manera matemática a la Fiesta Grande del Clausura 2026, donde intentará bordar la estrella número 13 en su escudo y -de paso- romper con el bicampeonato y la igualdad en cetros que ostenta Toluca.

En caso de vencer en la Jornada 13 a Pumas, Chivas estaría asegurando no bajar del 6º sitio para la Liguilla. Mexsport

El triunfo de Xolos sobre Tigres en este inicio de la Jornada 13 representó el único resultado que le hacía falta a Chivas para obtener su sitio de manera matemática, sumando 30 puntos y con 5 partidos por disputar, contando con la posibilidad de llegar a 45 unidades en caso de ganar sus siguientes compromisos.

Un total de 7 equipos aún podrían rebasar a Chivas en la tabla de posiciones de Liga MX en este Clausura 2026, sin embargo, un triunfo del Rebaño ante Pumas les aseguraría -por lo menos- terminar en el 6º sitio, peldaño que podrían mejorar debido a las 4 jornadas que existen por delante.

Así marcha la tabla de posiciones al momento

Pese a la diferencia de puntos, hasta la noche del viernes 3 de abril, ningún equipo de Liga MX en el Clausura 2026 está matemáticamente eliminado:

1. Chivas / 30 puntos (podría llegar hasta 45).

2. Cruz Azul / 27 (42).

3. Toluca / 26 (41)

4. Pumas / 23 (38).

5. Pachuca / 22 (37).

6. Atlas / 18 (33).

*7. Tigres / 17 (29).

8. América / 17 (32).

El último partido del Clausura 2026 se disputará el domingo 26 de abril entre Cruz Azul y Necaxa. Mexsport

*9. Necaxa / 16 (28).

*10. Xolos / 15 (27).

11. FC Juárez / 15 (30).

*12. Monterrey / 14 (29).

*13. Puebla / 13 (25).

*14. León / 13 (28).

*15. Atlético San Luis / 11 (26).

*16. Mazatlán / 11 (23).

*17. Querétaro / 8 (26).

*18. Santos / 8 (23).

* Equipos que ya no alcanzan a Chivas en la tabla general, suceda lo que suceda.

BFG