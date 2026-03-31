Te contamos cómo hacer enchiladas suizas fáciles y en 30 minutos, ¡con la salsa más cremosa! Esta receta es uno de los pilares más reconfortantes de la gastronomía mestiza mexicana.

A pesar de lo que su nombre podría sugerir, la historia de las enchiladas suizas no se remonta a los Alpes, sino al corazón de la Ciudad de México a principios del siglo XX.

Su origen se atribuye popularmente al icónico restaurante Sanborns de los Azulejos, donde se buscó suavizar el picor de la salsa verde tradicional con una generosa capa de crema y queso gratinado, emulando la estética de los paisajes nevados suizos, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse.

Lo que hace que las enchiladas suizas sean verdaderamente especiales es el equilibrio perfecto entre la acidez del tomate verde (tomatillo) y la suntuosidad de los lácteos.

No se trata simplemente de una enchilada con queso; es una armonía de texturas donde la tortilla ligeramente pasada por aceite resiste la humedad de una salsa aterciopelada, mientras el queso gruyère o manchego aporta ese toque salino y elástico que corona la experiencia sensorial.

Prepara unas deliciosas enchiladas suizas en solo 30 minutos, son un símbolo de la hospitalidad mexicana y una opción infaltable en los desayunos y cenas de las familias.

Receta de enchiladas suizas en 30 minutos Canva

Enchiladas suizas en 30 minutos

Ingredientes:

750 g de tomate verde (tomatillo) pelado y lavado

3 chiles serranos (ajustar según preferencia de picor)

1/4 de cebolla blanca mediana

1 diente de ajo grande

1 taza de crema

1/2 taza de cilantro fresco picado

1 cucharadita de sal (o al gusto)

1 cucharadita de aceite vegetal

12 tortillas de maíz (preferiblemente de un día anterior)

500 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada

250 g de queso Manchego o Chihuahua rallado

Aceite vegetal cantidad suficiente para pasar las tortillas

Preparación:

En una olla con agua hirviendo, coloca los tomates verdes y los chiles. Cocina por unos 8 a 10 minutos hasta que cambien de color, pero sin que se rompan (para evitar que la salsa se amargue). Escurre los tomates y chiles. Llévalos a la licuadora con la cebolla, el ajo, el cilantro, la sal y la crema. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea y sedosa. En una sartén profunda, calienta una cucharadita de aceite y vierte la salsa. Cocina a fuego medio-bajo por 5 minutos y rectifica la sazón. Mientras la salsa hierve, calienta un poco de aceite en otra sartén. Pasa cada tortilla por el aceite caliente durante 5 segundos por lado (solo para suavizarlas, no deben dorarse). Escurre en papel absorbente. Rellena cada tortilla con una porción generosa de pollo deshebrado y enrolla. Coloca las enchiladas en un refractario para horno o directamente en platos individuales resistentes al calor. Cubre las enchiladas con la salsa verde caliente. Esparce el queso rallado por encima de manera uniforme. Mete al horno en modo "broil" o gratinado por 3 a 5 minutos, o hasta que el queso burbujee y tenga manchas doradas. ¡Sirve de inmediato!

Receta de enchiladas suizas en 30 minutos Canva

Tips extra para una versión saludable:

Se puede sustituir la crema entera por yogur griego sin azúcar o media crema baja en grasa.

En lugar de pasar las tortillas por aceite, se pueden pasar rápidamente por la misma salsa verde caliente para suavizarlas.

El relleno de pollo puede reemplazarse por champiñones salteados o flor de calabaza para una versión vegetariana igualmente deliciosa y sofisticada.

¿Cuál es el mejor queso para las enchiladas suizas?

Aunque la receta original en México suele utilizar queso Manchego (la versión mexicana, que es fundente), los puristas a veces optan por el Gruyère para honrar el nombre "suizo".

La clave es utilizar un queso con alto contenido de grasa que se derrita uniformemente. El queso Chihuahua es otra excelente opción por su sabor suave y capacidad de fundición. Eso sí, lo mejor es evitar quesos frescos que suelten agua, ya que esto arruinaría la consistencia de la salsa.

Receta de enchiladas suizas en 30 minutos Canva

¿Con qué maridar las enchiladas suizas?

Las enchiladas suizas son un plato completo, pero se pueden potenciar. Tradicionalmente se acompañan con frijoles refritos negros o bayos, que aportan una textura terrosa que complementa la cremosidad del plato.

En cuanto a bebidas, un café de olla con canela es el compañero ideal para el desayuno, mientras que para una comida, una cerveza tipo Pilsner o un agua de jamaica fría ayudan a limpiar el paladar entre cada bocado cremoso.

Aprende esta receta de enchiladas suizas en 30 minutos y disfruta del clásico mexicano que a toda la familia le gusta.