La cuenta regresiva para la temporada 3 de Besos, Kitty ya está en marcha. La serie, que se convirtió en uno de los títulos juveniles más constantes de Netflix, regresa esta semana y aquí te contamos cuándo y a qué hora se estrena para que seas uno de los primeros en verla.

¿Cuándo se estrena Besos, Kitty 3 en Netflix?

La temporada 3 de Besos, Kitty llega el jueves 2 de abril de 2026. La plataforma confirmó el estreno con anticipación y desde entonces la serie se ha mantenido en tendencia, especialmente entre quienes siguen el universo que nació con Kitty Song Covey.

Esta nueva entrega marca el regreso del personaje a KISS para su último año, un punto clave dentro de la historia que ya venía construyéndose desde temporadas anteriores.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la tercera temporada de Besos, Kitty? Netflix

A esta hora se estrena la tercera temporada de Besos, Kitty

Aquí es donde muchos todavía tienen dudas. Aunque Netflix no siempre publica el horario exacto, su dinámica es bastante clara y se repite en cada estreno global.

La temporada 3 de Besos, Kitty estará disponible en México aproximadamente a las:

2:00 a.m. (hora del centro de México)

Esto se debe a que la plataforma libera sus contenidos a las 12:00 a.m. (hora del Pacífico), lo que ajusta automáticamente el horario para otros países.

En otras regiones, el estreno quedaría así:

3:00 a.m. en Colombia y Perú

5:00 a.m. en Argentina y Chile

Para quienes siguen la serie desde el primer minuto, esto significa una madrugada activa o un maratón desde temprano.

Nuevos personajes y elenco de XO, Kitty temporada 3 Foto: Cortesía Netflix

¿Cada cuándo se estrenarán capítulos de Besos, Kitty 3?

Todos los capítulos de Besos, Kitty 3 estarán disponibles desde el día uno.

No habrá lanzamientos semanales ni pausas entre episodios. La historia completa estará lista para verse desde el momento en que se habilite en la plataforma, algo que suele impulsar que la serie se mantenga en conversación durante sus primeras horas.

Min Ho y Kitty esclarecerán su relación en 'Besos, Kitty' en Netflix Foto: Cortesía Netflix

Lo que debes recordar de la temporada 2 antes de ver Besos, Kitty 3

Antes de arrancar la temporada 3 de Besos, Kitty, vale la pena recordar en qué se quedó la temporada 2. Y es que la segunda entrega no solo desarrolló los romances de Kitty Song Covey, también cambió por completo su forma de ver las relaciones y su lugar en KISS.

Uno de los giros más importantes fue el cambio emocional de Kitty. Pasó de idealizar el amor a enfrentarse a situaciones más complejas, especialmente con sus sentimientos divididos. Su vínculo con Minho evolucionó de una amistad incómoda a algo con más carga emocional, pero quedó sin resolverse tras su decisión de alejarse.

Al mismo tiempo, su relación con Yuri atravesó altibajos que evidenciaron lo difícil que era sostener ese lazo dentro del entorno escolar. La tensión entre ambas dejó secuelas que ahora tendrán continuidad en la nueva temporada.

Otro punto clave fue el tema familiar. Kitty comenzó a profundizar en su historia personal, lo que abrió nuevas preguntas sobre su identidad y sus raíces. Este aspecto tomó más fuerza hacia el final de la temporada y será determinante en los nuevos episodios.

Además, el cierre dejó varias situaciones abiertas dentro de KISS, tanto en lo académico como en lo social, lo que convierte a la tercera temporada en una continuación directa más que en un nuevo inicio.