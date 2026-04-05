“No somos mejores que hace 28 años”: Donovan no ve progreso en Estados Unidos

Landon Donovan puso en duda el verdadero crecimiento de la Selección de Estados Unidosdurante su regreso a Los Ángeles, en el Dignity Health Sports Park, donde fue homenajeado en su noche de bobblehead con LA Galaxy y presentó su libro Landon: A Memoir. Ahí, el histórico referente lanzó una advertencia rumbo al Mundial 2026: el equipo actual no es mejor que el de hace 28 años, a pesar del discurso que rodea al futbol en ese país.

El máximo referente en la historia del futbol estadounidense no se dejó llevar por el entusiasmo que genera jugar una Copa del Mundo en casa y dejó claro que el progreso no puede medirse únicamente por percepción o talento individual, sino por rendimiento dentro de la cancha.

“No somos mejores que hace 28 años”, fue la idea que marcó su postura, en una reflexión que apunta directamente a las comparaciones entre generaciones. Para Donovan, la evolución del futbol en Estados Unidos no ha sido tan sólida como muchos creen, especialmente cuando se analizan los resultados en torneos importantes.

“La gente piensa que hemos mejorado mucho, pero no necesariamente es así”, añadió el exjugador, quien considera que la narrativa alrededor del crecimiento del futbol estadounidense ha sido más optimista que realista.

El exseleccionado, con experiencia en tres Copas del Mundo, recordó que incluso en el Mundial de 2002, considerado uno de los puntos más altos del equipo, Estados Unidos estuvo cerca de quedar eliminado en fase de grupos, lo que demuestra que los procesos no siempre son lineales ni garantizan éxito.

Más allá del talento que hoy existe en el plantel, Donovan insiste en que la clave está en la consistencia y en la capacidad de responder en momentos importantes, algo que, a su juicio, todavía no está asegurado en la actualidad.

“No se trata solo de tener buenos jugadores, sino de rendir cuando importa”, apuntó Donovan, reforzando su postura sobre la diferencia entre talento y resultados.

En ese mismo escenario, Donovan también fue testigo del presente de su antiguo equipo. LA Galaxy cayó 2-1 ante Minnesota United, resultado que refleja el complicado inicio de temporada del conjunto angelino, que apenas suma 5 puntos en 6 partidos y se ubica en la posición 12 de la Conferencia Oeste.

En ese sentido, su análisis también conecta con un problema más profundo: el desarrollo del futbol juvenil en Estados Unidos, un sistema que considera afectado por intereses externos, presión de resultados y falta de libertad para los jugadores.

“Hay que devolverle el deporte a los niños”, insistió, al tiempo que explicó que la falta de creatividad es consecuencia de estructuras demasiado rígidas, donde el desarrollo del jugador ha quedado en segundo plano.

El escenario cobra mayor relevancia considerando que Estados Unidos será uno de los anfitriones del Mundial 2026, lo que naturalmente eleva las expectativas. Sin embargo, Donovan evita caer en el optimismo automático y advierte que jugar en casa no garantiza mejores resultados.

La presión, el entorno mediático y las altas expectativas pueden convertirse en un arma de doble filo, especialmente si el rendimiento del equipo no está a la altura de la narrativa que lo rodea.

Con esa postura, Donovan no solo rompe con el discurso dominante, sino que invita a una reflexión más realista sobre el presente del futbol estadounidense, justo en la antesala del torneo más importante del planeta.