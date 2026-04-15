Hazañas deportivas engalanan el Women Economic Forum Iberoamérica 2026

El legado de las mujeres en el deporte nacional fue protagonista en el segundo día de Women Economic Forum Iberoamérica 2026, con hazañas que inspiran y sorprenden por sus condiciones extremas.

En la ponencia “Remar para vencer lo imposible: una travesía de resiliencia, propósito y transformación”, el equipo Oceanida cautivó a los asistentes del Jardín Escénico de Chapultepec con sus anécdotas para convertirse en el primer equipo mexicano en cruzar remando por más de 4 mil 800 kilómetros el Atlántico.

“Muy importante estar en este foro porque cuando haces las cosas desde el amor y las ganas y te animas a cumplir aquellas cosas que uno cree imposible, empiezas con creer en tú misma, porque si no crees en ti, nadie lo hará. Es todo un rollo y una vez que lo haces y empiezas a fluir, no te das cuenta, pero en el proceso que platicas tu historia y te das a conocer, empiezas a tocar pequeños corazones o grandes corazones y dejas semillitas, inspiras a mujeres que no te das cuentas. Le da plusvalía a lo que haces, porque ya es hermoso el proyecto. Te abraza el corazón”, expresó Andrea Gutiérrez, una de las cuatro integrantes de Oceanida.

El Jardín Escénico de Chapultepec abrió sus puertas para reconocer la travesía deportiva tanto de Andrea, Eugenia Méndez, Lucila Muriel y Ana Lucía Valencia.

“Todas son grandes maestras, vinieron a mi vida y a este proyecto a enseñar cosas que uno debe aprender, la vida te va a presentar maestros que te van a acompañar en esos aprendizajes”.

Andrea Gutiérrez dejó ver que desde su trinchera deportiva la lucha por la equidad de género es latente.

“Foros como éste son para dar a conocer y emprender, apoyar a mujeres que estén dando ese paso extra y estén rompiendo barreras ya sean deportistas o artistas, en todas las áreas laborales de muchas áreas de la vida seguimos rompiendo barreras y nos seguimos enfrentando a situaciones de desigualdad en el género, pero seguimos rompiendo y enseñando de lo que somos capaces.

Oceanida emocionó con sus anécdotas al remar más de 4 mil 800 kilómetros del Atlántico. Fernando Arauz/ Excélsior

“Fue diferente esta experiencia de hablar, fue muy orgánico todo, se sintió como si le platicara a la familia y amigos, no fue burocrático lo cual agradecemos eso, porque somos jóvenes, mujeres que estamos acostumbradas a momentos relajados”.

Sobre el proyecto de Oceanida, Andrea relató el siguiente paso:

“El proyecto Oceánida sigue, estamos en tercera fase que toca regresar ese apoyo que patrocinadores nos dieron, nos toca apoyar a fundaciones para las que remamos, falta vender el barco, la empresa sigue”.

Liga MX Femenil y Softbol crean oportunidades

Las charlas del segundo día de WEF 2026 contemplaron los temas “El movimiento que nos une”, con la presencia de Erika Macín, Owner de La People’s League, y de Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol y de la Liga Mexicana de Softbol.

Posteriormente se abordó la ponencia “Mitos y realidades del deporte femenil”, con Adriana Treviño, directora comercial de la Liga Mexicana de Beisbol, Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, y la peleadora profesional de Muay Thai, Laura Burgos.

“Hay distintas estrategias, en el caso de la liga femenil muchos han tomado esta oportunidad, porque en el varonil no se podían acercar”

Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, en la Women Economic forum Iberoamérica 2026. Fernando Arauz/ Excélsior

Y para detallar aspectos poco visibles de los deportistas, se desarrolló “los papás como jugadores clave en el éxito de una deportista”; Macarena Alexanderson, exclavadista olímpica en Barcelona 1992, dio testigo desde su formación y ahora en el papel como madre de familia con hijos que sueñan en el alto rendimiento.

“Importante la familia, la importancia de una madre como ancla emocional, ver el apoyo de los padres. Viví el deporte como deportista, después en lo profesional como marketing con ligas y marcas, ahora en lo formativo porque soy madre de dos atletas jóvenes, es visión de acompañamiento, el marco en países desarrollados nos dice que lo correcto es acompañar a los niños de 0 a seis años, en juegos, activaciones, lo lúdico y que conozca el mundo”.

(Con información de Fernando Arauz/Excélsior Digital)