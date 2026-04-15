Tremenda burla del Nashville al América tras victoria histórica

El Nashville le encajó una victoria histórica al América, luego de ser el primer equipo de la MLS en ganarle en el ahora Estadio Banorte, con lo que también selló su pase a semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf. Tras el triunfo por 0-1, el conjunto se burló del cuadro mexicano en redes sociales.

“Delicioso”, fue el mensaje que publicó, donde adjuntó un fragmento de la película “Ratatouille” con el siguiente diálogo: “Tenía que pasar, eso gano por confiar en una… Hola, ¿es para mí? Está rico”.

El Nashville se impuso al América por marcador global de 0-1. Hany Mukhtar anotó el gol del triunfo a los 51 minutos. El alemán definió con un potente disparo dentro del área tras recibir el pase del argentino Cristian Espinoza en un contragolpe.

El cuadro de la MLS se enfrentará en semifinales al ganador de la serie entre Tigres y Seattle Sounders, donde el cuadro mexicano lleva ventaja de 2-0 que consiguió en el partido de ida.

El equipo que gane la Copa de Campeones de Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes de 2029.