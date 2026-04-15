¿Otro crack a CU? Philippe Coutinho analiza una oferta de los Pumas 

Philippe Coutinho habría recibido una oferta oficial de los Pumas, que desean seguir con la política de hacerse de jugadores de talla internacional. La información, reportada por la agencia deportiva brasileña RTI Esporte, señala que el exjugador del Barcelona, actualmente agente libre, analiza propuestas de varios equipos tras dejar el Vasco da Gama.

Según RTI Esporte, el exseleccionado brasileño, de 33 años, mantiene conversaciones con varios clubes, pro su prioridad es enrolarse en algún equipo de la MLS. La propuesta del equipo universitario incluiría bonificaciones y la participación en las ganancias por ventas de productos.

Coutinho deslumbró al mundo con su talento prodigioso desde temprana edad. Criado en las canteras del Vasco da Gama, donde debutó como profesional en 2009, fue apodado El Mago en miniatura.

Su camino a Europa comenzó con el Inter de Milán, club que lo fichó a los 16 años. Tras completar 18 años, se unió al equipo italiano en 2010 y, posteriormente, fue cedido al Espanyol. Sin embargo, su carrera alcanzó su punto más alto en el Liverpool. Durante cinco años en el club inglés, Coutinho se consolidó como uno de los mejores jugadores del futbol europeo, llegando a establecerse como el brasileño con más goles en la historia de la Premier League.

En enero de 2018, Coutinho protagonizó uno de los traspasos más costosos de la historia al unirse al Barcelona por una cifra que osciló entre los 135 y 160 millones de euros. La expectativa era que se convirtiera en una pieza central y creativa del mediocampo, pero su paso por el club catalán fue relativamente breve. Fue cedido al Bayern Múnich en agosto de 2019, donde, aunque no fue un titular absoluto, hizo parte de la histórica conquista de la triple corona.

Posteriormente, el centrocampista regresó al futbol inglés con un préstamo al Aston Villa en enero de 2022, seguido de una cesión al Al-Duhail durante la temporada 2023-2024. En su trayectoria con la Selección Brasileña, Coutinho debutó con el equipo principal en 2010 y participó en torneos como la Copa América 2015 y una Copa del Mundo durante su mejor momento deportivo.

Coutinho jugaba con el Vasco da Gama, pero desde febrero de 2026 es agente libre.