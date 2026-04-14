Javier Arnau Ávila exhorta a impulsar la presencia mediática de las deportistas mexicanas

Javier Arnau Ávila, director Ad Value en Grupo Imagen, señaló los desafíos a los que se enfrentan las mujeres para su desarrollo y aportación en áreas comerciales, al tiempo que ejemplificó la brecha en contextos deportivos.

“Es complejo, somos un país que sigue siendo muy macho, desgraciadamente hacemos mucho discurso y en la acción no lo vemos. Lo vemos en los deportes profesionales como en el tenis, da mayores premios económicos a los hombres que a las mujeres”, refirió Javier Arnau Ávila durante su participación en el Women Economic Forum Iberoamérica 2026.

En el panel “Transformación que compromete” junto al resto de los consejeros WEF, Javier Arnau Ávila aterrizó la problemática de manera local, con la difusión de la Liga MX Femenil.

“Vender futbol femenil es más difícil que el varonil, estamos en ese tapujo de que los hombres tenemos más alcance”.

Cabe recordar que Imagen Televisión se unió a los esfuerzos de promoción del futbol femenil, al transmitir en su señal abierta la final de la Liga MX Femenil Apertura 2025 (Tigres vs América).

“Hay que darles espacios a los programas deportivos de mujeres, nos fue bien en la final de la liga femenil, pero tenemos que educar al público, a los anunciantes y a nosotros como medios de que es tan relevante y atractivo el tenis femenil como varonil, tuvimos vóley de playa y tenemos que quitar brechas, cambiar ese paradigma”, añadió en entrevista con Excélsior.

Respecto a las atletas mexicanas y el foco mediático, el director Ad Value en Grupo Imagen habló de la importancia de darle su lugar a las hazañas.

"Las atletas la batallan mucho, las muchachas que recorrieron el Atlántico en kayak y en Imagen les dimos un buen espacio, los medios están acostumbrados a darle más juego al hombre que a la mujer y dispuestos a cambiarlo".

Y como reflexión en su intervención, Javier Arnau Ávila agregó que “la palabra es congruencia entre lo que decimos y hacemos, ser parejos en la 'chamba'. Es lo que hará que camine más rápido (la equidad de género)”.