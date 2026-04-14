Obed Vargas hace historia: El mexicano que rompió la sequía en la Champions League

El futbol mexicano vivió una noche de redención absoluta gracias al éxito colectivo del Atlético de Madrid. Tras una batalla épica en la que los colchoneros despacharon de la Champions League al Barcelona con un marcador global de 3-2, el conjunto dirigido por Diego Simeone selló su boleto a la antesala de la gran final. Sin embargo, más allá del resultado grupal, el nombre de Obed Vargas acaparó los titulares y las tendencias en redes sociales. El joven mediocampista se convirtió oficialmente en el estandarte que puso fin a una de las ausencias más largas para los representantes aztecas en la élite europea.

Obed Vargas con la Selección Mexicana. Mexsport

EL FIN DE UNA MALDICIÓN QUE DURÓ MÁS DE UNA DÉCADA

Desde aquel lejano 2015, el balompié nacional buscó incansablemente a un heredero capaz de pisar las instancias definitivas de la Champions League. El último en lograrlo fue Javier 'Chicharito' Hernández, quien alcanzó dicha fase vistiendo la camiseta del Real Madrid en la temporada 2014-15. Tuvieron que pasar 11 años y múltiples intentos fallidos de otros compatriotas para que un nuevo rostro lograra inscribir su nombre en esta exclusiva lista. Obed Vargas, quien llegó a la capital española apenas el pasado 2 de febrero de 2026, cumplió el sueño en un tiempo récord.

'Chicharito' celebrando con el Manchester United. Mexsport

Aunque el canterano no sumó minutos en la vuelta contra los blaugranas, su presencia en la plantilla y la confianza que el cuerpo técnico depositó en él durante los entrenamientos lo mantienen como una pieza de recambio vital. Su contrato por cuatro años y medio no fue una casualidad; la directiva rojiblanca vio en él el dinamismo necesario para rejuvenecer su medular. Ahora, el mediocampista tiene la oportunidad de pelear por la "Orejona", algo que muy pocos futbolistas nacidos en México consiguieron a lo largo de los años.

UN GRUPO SELECTO DE LEYENDAS AZTECAS EN EUROPA

Con este logro, Obed Vargas entró de lleno en los libros de historia y se sentó en la misma mesa que tres figuras monumentales. El primero en abrir este camino fue el "Pentapichichi", Hugo Sánchez, quien disputó las Semifinales en la campaña 1986-87. Después llegó la época dorada de Rafael Márquez, el "Káiser de Michoacán", quien alcanzó esta ronda en tres ocasiones y levantó el trofeo dos veces con el Barcelona. El último integrante del grupo, antes del arribo de Vargas, fue el ya mencionado 'Chicharito'.

Obed Vargas conduciendo el balón. REUTERS

El calendario para el joven mexicano luce espectacular en este cierre de temporada. Además de esperar al ganador de la serie entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa para las Semifinales de la Champions League, el exjugador de la MLS apunta a su primer título oficial este mismo sábado 18 de abril. El Atlético de Madrid disputará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, un escenario inmejorable para que Obed comience a llenar su vitrina personal en el viejo continente. El 2026 apunta a ser, sin duda alguna, el año que cambió la carrera de la nueva joya de la Selección Mexicana.