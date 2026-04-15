Guerrero Maya Jr ve momento oportuno estar en el Campeonato Universal

Guerrero Maya Jr, monarca Nacional de Peso Medio, consideró que la eliminatoria por el Campeonato Universal 20266 del CMLL llega en buen momento para seguir vigente en la lucha libre mexicana.

“Me siento muy contento de participar en este torneo, donde realmente son puros campeones. Es un momento exacto y oportuno para Guerrero Maya, para seguir vigente en la posición y en los medios de comunicación”, declaró el rudo.

Guerrero Maya Jr porta con orgullo su Campeonato Nacional Medio del CMLL CMLL

Guerrero Maya Jr busca consolidarse en el gusto del público. Ha pulido su técnica, inteligencia y el control en el combate. La clave no figura en la fuerza, sino en la capacidad de dominar el ritmo de la lucha y mantener la serenidad en el cuadrilátero.

“El paso del tiempo te da fortalezas: la experiencia, la serenidad arriba del ring, el control. Es importante no sentirte menos que tu rival y dominar tu espacio”, explicó.

‘NOS VEN COMO SUPERHÉROES’: GUERREO MAYA JR

El ser capeón nacional no es sólo un logro deportivo, sino un símbolo de identidad para el rudo, quien señaló que en otros países los ven como superhéroes.

“Ser Campeón Nacional es muy significativo. En México la lucha libre es identidad, y en otros países nos ven como superhéroes. Para mí, este Campeonato tiene una gran validez”, indicó.

Guerrero Maya Jr destacó que la eliminatoria por el Campeonato Universal 2026, hay una mezcla de juventud, experiencia, fuerza y habilidades.

“Es una moneda en el aire. Lo importante será encontrar el momento exacto, la estrategia y la serenidad para vencer”, señaló.