Sindárov, por la corona mundial en poder de Gukesh

El uzbeko Javokhir Sindárov empata ante el neerlandés Anish Giri y se convierte en el desafiante oficial del monarca mundial Dommaraju Gukesh al que enfrentará este fin de año en un combate que pasará a la historia como uno de los acontecimientos deportivos universales más apasionantes.

Su actuación de invicto deja una huella de asombro: 13 partidas con 6 victorias y 7 empates ante grandes maestros de elevada calidad y experiencia como los estadounidenses Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura y Anish Giri, de Países Bajos, y otros cuatro gladiadores que se distinguieron en el ciclo de calificación por su espíritu agonal por encima del resto de competidores del planeta: el chino Wei, Yi, el alemán Matthias Bluebaum y el ruso Andrey Esipenko.

Un torneo a doble vuelta en el que triunfa la inteligencia y energía de Javokhir Sindárov, de 20 años, ante las mentes más sagaces en el campo de la estrategia, la táctica, del juicio posicional y la creatividad.

Un triunfo, que proyecta en los albores del siglo, un cambio trascendente, en la que los héroes del tablero y el monarca mundial, no será mayor de los 15 años. Cobrará actualidad el calificativo de “Mozart del ajedrez” que acuñó el GM Lubomir Kaválek y comentarista en The Washington; en 1978 Kaválek fue campeón en EU con +10,=4,-0.

Sindárov, que gana el certamen a falta de una ronda y se lleva un premio de 70,000 euros, exhibió un estilo ofensivo imaginativo y una defensa granítica en conjunción con una centelleante y certera toma decisiones.

Clasificación después de la Ronda 13: 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 9 ½ puntos reales; 2) Anish Giri, Países Bajos, 7 ½; 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 6 ½; 4) Wei, Yi, China, 6 ½; 5) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 6; 6) Matthias Bluebaum, Alemania, 6; 7) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 5 ½; 8) Andrey Esipenko, Rusia, 4 ½ puntos.

Resultados R-13: 1) Giri ½ Sindárov; 2) Caruana ½ Praggna; 3) Nakamura ½ Bluebaum; 4) Wei, Yi 1-0 Esipenko.

R-14, última ronda: 1) Esipenko vs Caruana; 2) Praggna vs Nakamura; 3) Bluebaum vs Giri; 4) Sindárov vs Wei, Yi.

Mujeres: La derrota de la gran maestra china Zhu Jiner, primera en la siembra, con posición ganadora ante la rusa Aleksandra Goryachkina, y las victorias de Bibisara Asaaubayeva y de Kateryna Lagno sobre Anna Muzychuk y la india Divya Deshmukh abren el camino para que hoy en la última ronda se produzca un probable empate entre dos o más jugadoras y el puesto de desafiante oficial a la corona mundial se resuelva en un tie break de ajedrez rápido e incluso de blitz.

Clasificación a la R-13: 1) Assaubayeva, Kazajistán, 7 Goryachkina, Rusia, 6 ½; 5) A. Muzychuk, Ucrania, 6 ½; 6) Lagno 6, Rusia, ½; 7) Zhongyi, China, 5 ½; Deshmukh, India, 5 puntos.

Ronda 14: 1) Muzychuk - Jiner; 2) Gorya - Zhonyi; 3) Vaishali - Lagno; 4) Deshmukh - Assaubayeva.

Blancas: Wei, Yi, China, 2,754.

Negras: Andrey Esipenko, Rusia, 2,698.

Defensa Petroff C42.

R–13, TdeC, Pegeia, Pafos, Chipre, 14–04-2021.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.c4 Ae7 6.d4 d5 7.Ad3 Ab4+ 8.Rf1 c6 9.Dc2 0–0 10.a3 Aa5 11.Af4 Cd7 12.Cc3 Axc3 13.bxc3 Da5 14.cxd5 cxd5 15.c4 b6 16.Cd2 f5 17.Rg1 Ab7 18.f3 Tac8 19.h4 Cdc5 20.dxc5 Dxc5+ 21.Rh2 Df2 22.Rh3 Dd4 23.Axe4 fxe4 24.Ag3 e3 25.Cb3 Df6 26.c5 Aa6 27.Tac1 bxc5 28.Dd1 Ac4 29.Ca5 De6+ 30.Rh2 Aa6 31.Cb3 Ac4 32.Ca5 Aa6 33.Cb3 Ac4 34.Te1 Tfe8 35.Ca5 Aa6 36.Cb3 Ac4 37.Ca5 Aa6 38.Da4 Ted8 39.Cb3 Ac4 40.Ca5 Aa6 41.Cb3 Ac4 42.Tc3 e2 43.Cc1 Da6 44.Dc2 Te8 45.Cd3 Df6 46.Txe2 1–0.

Blancas: Anish, Giri, Países Bajos, 2,753.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2745.

GdeD rehusado, D35.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Ae7 4.cxd5 exd5 5.Af4 Cf6 6.e3 0–0 7.Ad3 c5 8.Cge2 Cc6 9.0–0 Ag4 10.dxc5 Axc5 11.h3 Axe2 12.Cxe2 d4 13.e4 Te8 14.Cg3 Cd7 15.a3 Cde5 16.Axe5 Cxe5 17.f4 Cxd3 18.Dxd3 Db6 19.e5 Da6 20.Dxa6 bxa6 21.Ce4 Ab6 22.Cd6 Te6 23.Cc4 f6 24.Tad1 fxe5 25.fxe5 Td8 26.Tf4 d3+ 27.Rf1 Ac7 28.Te4 Td5 29.Rf2 Axe5 30.Txe5 Texe5 31.Cxe5 Txe5 32.Txd3 Tb5 33.b3 Rf7 34.a4 Tb7 35.Re2 Re6 36.Te3+ Rd6 37.Rd2 a5 38.Tg3 g6 39.Rc3 Tc7+ 40.Rb2 Tc5 41.h4 Te5 42.Tg4 Rc6 43.Tc4+ Rd6 44.g4 Te2+ 45.Ra3 h6 46.Td4+ Rc6 47.Tf4 Th2 48.g5 hxg5 49.Tf6+ Rb7 50.hxg5 Tg2 51.Txg6 a6 52.Tg8 Ra7 53.Tg7+ Rb6 54.g6 Rc6 55.Ta7 Rb6 56.Tg7 Rc6 57.Ta7 Rb6 58.Tg7 Rc6 ½.