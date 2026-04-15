Los fracasos internacionales que golpean la soberbia historia del América

Además de ser el equipo más ganador de México, parte del orgullo del América radica en los títulos internacionales. El brillo de esos trofeos en sus vitrinas hace que los fracasos también reculen y magnifiquen cualquier bajón deportivo.

La eliminación de anoche en la Concacaf Champions Cup abrió el archivo de lo que ha dejado pasar el América en su historia y sus 30 participaciones en torneos internacionales.

En la era de André Jardine, catalogada de época por el tricampeonato de Liga MX y cuatro finales seguidas disputadas, resaltan estas eliminaciones:

En Concachampions cayó en las ediciones del 2024 (semifinal) y 2025 (octavos de final); Leagues Cup 2023 (octavos), 2024 (cuartos) y 2025 (fase de grupos); repechaje por el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante LAFC.

Respecto a la Concacaf Champions Cup y demás variantes de nombres del certamen, han pasado 10 años desde la última vez que las Águilas del América la conquistaron; Santiago Solari y Fernando Ortiz son también los últimos entrenadores que han contribuido a la deuda.

También se recuerdan decorosas batallas internacionales fuera de la confederación. En la Conmebol el América ha perdido la Copa Sudamericana 2007 (final ante Arsenal de Sarandí).

En cuatro ediciones destacadas de Copa Libertadores, las Águilas cayeron en las ediciones 2011 (octavos de final ante Santos de Brasil), 2008 (semifinales ante Liga de Quito), 2002 (semifinales ante Sao Caetano) y 2000 (semifinales ante Boca Juniors).

El Mundial de Clubes también es un tema sensible para el americanismo. Ha jugado tres: llegó a dos semifinales (2006 ante Barcelona y 2016 con el Real Madrid) y a cuartos de final (2015 contra el Guangzhou Evergrande).

¿Qué títulos presume en vitrinas?

El América es uno de los máximos ganadores de Concachampions, con siete (1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2014-2015, 2015-2016).

Presume 2 títulos de Copa Interamericana. Venció a Boca Juniors en 1978 y al Olimpia en 1991.

También se hizo de la Copa Gigantes de la Concacaf. En el 2001 se midió al D.C. United, al que América venció con goles de Jesús Mendoza y Octavio Valdéz.