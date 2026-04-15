Regresa el Matador: Luis Hernández refuerza a México ante el Brasil de Ronaldinho
Luis "El Matador" Hernández se une al Tri de Leyendas para enfrentar a Brasil este 19 de abril en el Estadio Banorte. (114 caracteres)
A pocos días del encuentro de leyendas de la Selección Mexicana contra su similar de Brasil, la escuadra tricolor dio a conocer su último gran refuerzo: Luis "El Matador" Hernández. El histórico goleador de Francia 98 se integra al elenco de figuras que saltarán a la cancha este domingo 19 de abril a las 17:00 horas.
El Estadio Banorte, recientemente reinaugurado y listo para recibir la Copa del Mundo 2026, será el escenario donde Hernández vuelva a pisar la cancha vestido con la playera de la Selección. Duelo de titanes: Las alineaciones confirmadas
El conjunto mexicano presenta una lista que revive las mejores épocas del Tri. Por otro lado, los nombres confirmados por Brasil garantizan un espectáculo.
- México: Bajo los tres palos estarán Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona. La zaga será liderada por Rafael Márquez, junto a Ricardo Osorio, Carlos Salcido, Miguel Layún y Francisco Rodríguez. El medio campo contará con la elegancia de Pável Pardo, Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Braulio Luna, Ramón Morales, Antonio Naelson "Sinha" y el "Bofo" Bautista. En el ataque, "El Matador" compartirá reflectores con Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Oribe Peralta, Francisco Palencia y Zague.
- Brasil: La delegación carioca trae consigo a leyendas de la talla de Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Gilberto Silva, Adriano, Lucio y Maicon.
¿Cómo comprar los boletos y cuáles son los costos?
Los aficionados pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma digital Fanki.com.
Los precios para el encuentro en el coloso de la Ciudad de México son los siguientes:
- Zonas Altas: Desde $704 (Norte/Sur) hasta $821 (Lateral).
- Zonas Preferentes y 100: Van desde los $1,643 hasta los $1,761.
- Experiencias Premium: Los precios escalan desde los $4,109 (Palcos Club) hasta los $7,631 en la zona Premium A Tunnel Club.