Regresa el Matador: Luis Hernández refuerza a México ante el Brasil de Ronaldinho

A pocos días del encuentro de leyendas de la Selección Mexicana contra su similar de Brasil, la escuadra tricolor dio a conocer su último gran refuerzo: Luis "El Matador" Hernández. El histórico goleador de Francia 98 se integra al elenco de figuras que saltarán a la cancha este domingo 19 de abril a las 17:00 horas.

El Estadio Banorte, recientemente reinaugurado y listo para recibir la Copa del Mundo 2026, será el escenario donde Hernández vuelva a pisar la cancha vestido con la playera de la Selección. Duelo de titanes: Las alineaciones confirmadas

El conjunto mexicano presenta una lista que revive las mejores épocas del Tri. Por otro lado, los nombres confirmados por Brasil garantizan un espectáculo.

México: Bajo los tres palos estarán Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona. La zaga será liderada por Rafael Márquez , junto a Ricardo Osorio, Carlos Salcido, Miguel Layún y Francisco Rodríguez. El medio campo contará con la elegancia de Pável Pardo, Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Braulio Luna, Ramón Morales, Antonio Naelson "Sinha" y el "Bofo" Bautista. En el ataque, "El Matador" compartirá reflectores con Cuauhtémoc Blanco , Jared Borgetti, Oribe Peralta, Francisco Palencia y Zague.

Bajo los tres palos estarán Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona. La zaga será liderada por , junto a Ricardo Osorio, Carlos Salcido, Miguel Layún y Francisco Rodríguez. El medio campo contará con la elegancia de Pável Pardo, Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Braulio Luna, Ramón Morales, Antonio Naelson "Sinha" y el "Bofo" Bautista. En el ataque, compartirá reflectores con , Jared Borgetti, Oribe Peralta, Francisco Palencia y Zague. Brasil: La delegación carioca trae consigo a leyendas de la talla de Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Gilberto Silva, Adriano, Lucio y Maicon.

¿Cómo comprar los boletos y cuáles son los costos?

Los aficionados pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma digital Fanki.com.

Los precios para el encuentro en el coloso de la Ciudad de México son los siguientes: