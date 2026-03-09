El lema maya que llevó a cuatro mexicanas a cruzar el océano y que ahora inspira a muchas mujeres

Las mexicanas Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez y Lucila Muriel, integrantes del equipo Oceanida, compartieron la experiencia que vivieron tras lograr una histórica travesía: cruzar el Oceáno Atlántico convirtiéndose en las primeras mujeres mexicanas en conseguirlo.

Durante un evento organizado por la firma de abogados Santamarina Steta, las deportistas recordaron el desafío que representó recorrer cerca de 4 mil 800 kilómetros de mar abierto, desde Islas Canarias, España, hasta Antigua y Barbuda, en el Caribe.

Más allá de la hazaña deportiva, las integrantes de Oceanida destacaron que su objetivo ahora es inspirar a más mujeres a perseguir sus sueños, demostrando que con disciplina, trabajo en equipo y convicción es posible alcanzar metas que parecen imposibles.

“Si bien Oceanida somos cuatro mujeres cruzando el océano y siendo deportistas, esto terminó siendo algo más grande. Terminó siendo un movimiento. También hemos apoyado a jóvenes a través del Fondo Guadalupe Musalem, para que mujeres indígenas puedan continuar sus estudios", explicó Eugenia Méndez.

Las mexicanas recibieron un reconocimiento Édgar Berrios

LA INSPIRACIÓN COMIENZA EN LA FAMILIA

Las integrantes de Oceanida reconocieron que para cumplir una hazaña de esta magnitud el respaldo del entorno cercano fue fundamental.

“Nosotras estamos aquí al frente, pero hay mucha gente detrás de nosotras para poder estar donde estamos. Un lema muy importante durante la travesía fue el símbolo maya In Lak’ech, que significa ‘yo soy otro tú, tú eres otro yo’. Hicimos ese saludo con nuestras familias antes de salir a navegar”, relató Méndez.

Además del reto físico y mental que implicó la travesía, las deportistas destacaron que el trabajo en equipo fue vital para completar el recorrido.

Cuatro mexicanas hicieron historia. Archivo

“El trabajo en equipo fue fundamental. A veces una decía: ‘no sé hacer algo’, pero aprendimos a preguntar y a aprender. Teníamos que hacerlo todo entre todas, porque la vida de una estaba en manos de la otra”, explicó Lucila Muriel.

UN ALEBRIJE CRUZANDO EL ATLÁNTICO

Para el equipo Oceanida también era importante representar la identidad mexicana durante su travesía. Por ello decidieron decorar su embarcación con la figura de un alebrije.

“Cuando llegó nuestra chalupa estaba completamente vacía. Queríamos algo mexicano, con folclor, y pensamos que no había algo más representativo que un alebrije, que está formado por partes de distintos animales pero es una sola entidad. Así nos sentíamos nosotras”, concluyó Méndez.