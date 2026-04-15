Bayern Múnich - Real Madrid en vivo: última hora, goles y resultado del partido de Champions League

Mbappé tiene al frente al Real Madrid al término de 45 minutos.

Mbappé tiene al frente al Real Madrid al término de 45 minutos. REUTERS

Harry Kane marcó su gol número 50 de la temporada, mientras que Kylian Mbappé se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar más de 10 goles fuera de casa en una sola campaña de la Copa de Europa.

Partido para los libros de historia.

Descanso Partido para los libros de historia.

Al igual que en 2014, el Real Madrid le anota tres goles en la primera mitad al Bayern en casa.

Termina una trepidante primera mitad en el Allianz Arena

Min 45 Termina una trepidante primera mitad en el Allianz Arena

El Madrid mete el tercer gol con Mbappé

Vinicius logra sacar disparo que pasa por encima de los tres postes.

El Madrid a centímetros de retomar la ventaja.

Min 40 El Madrid a centímetros de retomar la ventaja.

Kane con disparo de pierna dentro del área empata el juego y adelanta al Bayern en el global

Brahim Díaz conducía un contragolpe con peligro, pero falló en el momento decisivo al entregar mal el último pase.

El momento es del Madrid

Min 33 El momento es del Madrid

El Madrid con doblete de Arda Güler vence al Bayern a domicilio.

El Madrid con doblete de Arda Güler vence al Bayern a domicilio. REUTERS

Arda Güler supera a la barrera y mete el disparo al ángulo para su segunda anotación del encuentro.

El Bayern ha tenido cinco disparos por dos del Real Madrid

Los bávaros son superiores en estadísticas

Min 25 Los bávaros son superiores en estadísticas

Mendy cae dentro del área, pero el árbitro Slavko Vincic señala que no hay nada.

Mbappé recibe pase filtrado y efectúa su disparo que pasa por encima del larguero.

El Real Madrid se mantiene invicto en sus últimos cuatro partidos como visitante contra el Bayern de Múnich

Muller carga a a Éder Militão dentro del área y el Madrid toma un respiro.

El equipo bávaro después del gol del empate, ha tomado el control del encuentro.

El Bayern se adueña del balón

Min 10 El Bayern se adueña del balón

Tiro de esquina con comba hacia adentro. Aleksandar Pavlović remata dentro del área chica

Se amarra Lunin y el Bayern empareja.

Min 6 Se amarra Lunin y el Bayern empareja.

Recuperan la ventaja en el global.

Manuel Neuer se equivoca en el despeje y el balón queda en los pies de Arda Güler quien manda el balón a las redes para empatar el marcador global.

Harry Kane ha marcado en sus últimos cuatro partidos de la Liga de Campeones (seis goles) y podría igualar la racha goleadora más larga de un jugador inglés en la competición.

Raúl Asencio se cayó a última hora de la lista de convocados por una gastroenteritis y no viajó con el resto de sus compañeros.

El Madrid sin una pieza clave

0 El Madrid sin una pieza clave

El Bayern no podrá contar con Lennart Karl y Sven Ulreich, ambos lesionado