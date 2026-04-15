Bayern Múnich - Real Madrid en vivo: última hora, goles y resultado del partido de Champions League
Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan en el Allianz Arena por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con el conjunto bávaro arriba e 2-1 en el marcador global
Mbappé define dentro del área para adelantar al Madrid
Harry Kane marcó su gol número 50 de la temporada, mientras que Kylian Mbappé se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar más de 10 goles fuera de casa en una sola campaña de la Copa de Europa.
Al igual que en 2014, el Real Madrid le anota tres goles en la primera mitad al Bayern en casa.
Mbappé acumula 15 goles en 11 partidos
El Madrid mete el tercer gol con Mbappé
Vinicius logra sacar disparo que pasa por encima de los tres postes.
Kane con disparo de pierna dentro del área empata el juego y adelanta al Bayern en el global
Brahim Díaz conducía un contragolpe con peligro, pero falló en el momento decisivo al entregar mal el último pase.
Arda Güler supera a la barrera y mete el disparo al ángulo para su segunda anotación del encuentro.
Arda Güler anota en tiro libre.
Kimmich saca disparo con pierna izquierda que Lunin ataja.
El Bayern ha tenido cinco disparos por dos del Real Madrid
Mendy cae dentro del área, pero el árbitro Slavko Vincic señala que no hay nada.
Mbappé recibe pase filtrado y efectúa su disparo que pasa por encima del larguero.
El Real Madrid se mantiene invicto en sus últimos cuatro partidos como visitante contra el Bayern de Múnich
Muller carga a a Éder Militão dentro del área y el Madrid toma un respiro.
El equipo bávaro después del gol del empate, ha tomado el control del encuentro.
Tiro de esquina con comba hacia adentro. Aleksandar Pavlović remata dentro del área chica
Recuperan la ventaja en el global.
Madrid se adelanta en Múnich.
Manuel Neuer se equivoca en el despeje y el balón queda en los pies de Arda Güler quien manda el balón a las redes para empatar el marcador global.
Madruguete del equipo blanco
Harry Kane ha marcado en sus últimos cuatro partidos de la Liga de Campeones (seis goles) y podría igualar la racha goleadora más larga de un jugador inglés en la competición.
Raúl Asencio se cayó a última hora de la lista de convocados por una gastroenteritis y no viajó con el resto de sus compañeros.
El Bayern no podrá contar con Lennart Karl y Sven Ulreich, ambos lesionado
El Bayern es favorito para pasar a semifinales y quedarse con el título
El Madrid tratará de apelar a su mística