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Bayern Múnich - Real Madrid en vivo: última hora, goles y resultado del partido de Champions League

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan en el Allianz Arena por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con el conjunto bávaro arriba e 2-1 en el marcador global

Por: Ariel Velázquez

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El Bayern Munich arriba al Allianz Arena con ventaja en el global de 2-1REUTERS
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Bayern Múnich
23
Real Madrid
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Mbappé define dentro del área para adelantar al Madrid 
El partido más esperado de los cuartos de final de la Champions League finalmente ha llegado
DescansoPartido para los libros de historia.

Harry Kane marcó su gol número 50 de la temporada, mientras que Kylian Mbappé se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar más de 10 goles fuera de casa en una sola campaña de la Copa de Europa.

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Mbappé tiene al frente al Real Madrid al término de 45 minutos.REUTERS
Min 45Termina una trepidante primera mitad en el Allianz Arena

Al igual que en 2014, el Real Madrid le anota tres goles en la primera mitad al Bayern en casa.

Min 43Una máquina de goles

Mbappé acumula 15 goles en 11 partidos

Min 42Goooooool!

El Madrid mete el tercer gol con Mbappé

Min 40El Madrid a centímetros de retomar la ventaja.

Vinicius logra sacar disparo que pasa por encima de los tres postes.

Min 37Gooooool del Bayern

Kane con disparo de pierna dentro del área empata el juego y adelanta al Bayern en el global

Min 33El momento es del Madrid

Brahim Díaz conducía un contragolpe con peligro, pero falló en el momento decisivo al entregar mal el último pase.

Min 29Golazo de tiro libre 

Arda Güler supera a la barrera y mete el disparo al ángulo para su segunda anotación del encuentro.

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El Madrid con doblete de Arda Güler vence al Bayern a domicilio.REUTERS
Min 29Gooooool del Madrid

Arda Güler anota en tiro libre.

Min 26Se salva el Madrid 

Kimmich saca disparo con pierna izquierda que Lunin ataja.

Min 25Los bávaros son superiores en estadísticas 

El Bayern ha tenido cinco disparos por dos del Real Madrid 

Min 23El Madrid pide penal

Mendy cae dentro del área, pero el árbitro Slavko Vincic señala que no hay nada. 

Min 19El Madrid cerca del segundo

Mbappé recibe pase filtrado y efectúa su disparo que pasa por encima del larguero. 

Min 18Dato destacado

El Real Madrid se mantiene invicto en sus últimos cuatro partidos como visitante contra el Bayern de Múnich

Min 15Falta de Bayern

Muller carga a a Éder Militão dentro del área y el Madrid toma un respiro.

Min 10El Bayern se adueña del balón

El equipo bávaro después del gol del empate, ha tomado el control del encuentro.

Min 6Se amarra Lunin y el Bayern empareja.

Tiro de esquina con comba hacia adentro. Aleksandar Pavlović remata dentro del área chica

Min 6Gooooool del Bayern

Recuperan la ventaja en el global.

Min 1

Madrid se adelanta en Múnich.

Min 1Grave error

Manuel Neuer se equivoca en el despeje y el balón queda en los pies de Arda Güler quien manda el balón a las redes para empatar el marcador global.

Min 1Gol del Madrid

Madruguete del equipo blanco

MinInicia el partido

Harry Kane ha marcado en sus últimos cuatro partidos de la Liga de Campeones (seis goles) y podría igualar la racha goleadora más larga de un jugador inglés en la competición.

0El Madrid sin una pieza clave

 Raúl Asencio se cayó a última hora de la lista de convocados por una gastroenteritis y no viajó con el resto de sus compañeros.

0Duras ausencias

El Bayern no podrá contar con Lennart Karl y Sven Ulreich, ambos lesionado

0El Real Madrid jugará sin un seleccionado español en su cuadro titular por primera vez en la historia
0El 11 del equipo local

El Bayern es favorito para pasar a semifinales y quedarse con el título

 Alineaciones confirmadas por ambos equipos

El Madrid tratará de apelar a su mística

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