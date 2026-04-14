Faltan más dirigentes mujeres en el deporte mexicano, advierte María José Alcalá

María José Alcalá rompió paradigmas con su irrupción en la presidencia del Comité Olímpico Mexicano (COM), en el 2021. Tiró una barrera de 98 años a favor de la equidad de género, al ser la primera mujer en dicha silla, en la cual observa una necesidad de más mujeres dirigentes.

“En el tema de género seguimos creciendo, en Juegos Centroamericanos van más mujeres que hombres, más equipos femeniles en deportes de conjunto. Se sigue desarrollando fuerte el deporte femenil, pero hay que seguir produciendo dirigentes mujeres, estamos un poco limitadas en presidentas de federaciones, árbitras, jueces, dirigentes en Institutos del Deportes, hay muchas mujeres valiosas, bien capacitadas y estudiosas”, destacó en entrevista María José Alcalá tras su participación en el Women Economic Forum Iberoamérica 2026, en la Ciudad de México.

Todavía conmovida por compartir sus experiencias de la infancia con su madre y la búsqueda de la gloria deportiva como clavadista, al tiempo que encaraba los obstáculos de ser madre, María José Alcalá reflexionó sobre el impacto y la inspiración que hoy representan las mujeres que han dado la cara por el deporte mexicano.

“Importante (dar un mensaje en este foro), porque todas las historias de nosotras cuando tenemos triunfos no siempre se dan cuenta de lo que hemos pasado, debemos apoyarnos, impulsarnos, buscar cómo los problemas se vuelven éxitos. Hay mujeres con diferencias económicas, también sufren violencias, por eso hay que decirnos y agarradas de la mano que somos valiosas en esta sociedad mexicana.

“Espero que mi hija siempre se sienta orgullosa de su mamá, que sea independiente, que haga de lo que esté convencida, siempre con la cara en alto, siendo honesta, buen ejemplo para la sociedad, debemos impulsar que las mujeres seamos un ejemplo y así replicarlo”, añadió.

Aliados comerciales, un éxito del COM

Respecto a su participación en el WEF Iberoamérica 2026, con el tema “Aliados del éxito, ¿cómo el patrocinio transforma el destino de los atletas?", Maryjose Alcalá recapituló la titánica labor de recaudar apoyos para la preparación de deportistas rumbo a los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

“Se analizó en 2023 que hicimos lanzamiento (de la campaña para aliados comerciales). Y se vio reflejado en la importante cantidad de atletas mexicanos en París 2024 (109 atletas, 63 mujeres y 46 hombres). Veamos que hay una inversión para los equipos como lo hace el Deporte-Estado, China tiene toda infraestructura, Estados Unidos tiene el deporte estudiantil, de donde saca sus atletas para Juegos Olímpicos”.

En esta línea, la presidenta del COM también fue crítica con el modelo deportivo.

“El sistema deportivo de México es obsoleto, engañarnos no es bueno, no es malo decir algo que no funciona, es más grave quedarnos callados con eso, por eso es importante que la iniciativa privada y civil nos garremos de la mano, para cambiar el modelo deportivo.

“El cómo ayudan los empresarios de este país es para tener jóvenes alejados de las drogas, que tengan preparación académica, siempre lo he dicho: ‘el deporte. La educación y la cultura son piezas fundamentales para tener una mejor población’. No se trata de dejarle toda la carga al gobierno, como sociedad toca hacer que esto funcione, el deporte evoluciona”.

Y con conocimiento de causa, la presidenta del COM recalcó en su tarea de mantener los convenios con el sector privado.

“Qué mejor ejemplo de esos patrocinios que Aranza Vázquez (también presente en el WEF 2026), que se fue a Estados Unidos a entrenar, estudió dos carreras (Comunicación y Ciencias del Deporte), habla perfecto inglés y es finalista olímpica.

“Por eso el apoyo de patrocinadores se vio en París 2024, en resultados positivos en clavados y en la natación artística, clavados ganó dos medallas, las atletas del equipo de natación artística estuvo entre las cinco mejores, con todo y quien comandaba el deporte en ese momento les quitó todo y no les dio nada, sin apoyo de patrocinadores esas medallas y resultados no habrían sido para México”.

En su reflexión final ante más de 200 personas que convocó el WEF 2026, María José Alcalá estuvo al filo del llanto.

“No me arrepiento lo que he pasado en la vida, vengo de la cultura del esfuerzo, nosotras las mujeres siempre abrimos puertas, unas fáciles, otras las pateamos y otras las tumbamos. Soy una mujer sorora, me costaba trabajo al decir que a veces nos quejábamos mucho, pero al ver a Adriana Jiménez (exclavadista y actual vicepresidenta de la Federación Mexicana de Clavados de Altura) que se tiraba de más de 20 metros de altura, pensaba en cómo ayudar a alguien como Adriana que le quitaron su beca, que la maltrataron (la administración de la extinta Federación Mexicana de Natación).

"Cómo no ayudar a Aranza que dejó a su familia para irse a Estados Unidos. Muchas mujeres nos levantamos más temprano que los hombres, no podemos darnos el lujo de levantarnos después, soy madre soltera, tuve una madre que fue a Estados Unidos a buscar trabajo y darme el sustento con todas las dificultades, me educó y me impulsó a lo que soy”, concluyó María José Alcalá, al tiempo que una ola de ovaciones cobijó su discurso en el Pabellón del Jardín Escénico Chapultepec.