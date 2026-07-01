La desventaja 'invisible' de Inglaterra: 15,000 kilómetros, 24 horas de vuelo y altura de CDMX

Inglaterra consiguió su boleto para jugar ante México en los Octavos de Final del Mundial 2026. Dentro de su recorrido en la justa, el combinado europeo suma 15,562 kilómetros recorridos y 24 horas y 40 minutos de vuelo; además, la altura de CDMX será un punto de inflexión, ya que no han disputado un partido a más de 320 metros sobre el nivel del mar.

Tomando como punto de partida el The Inn at Meadowbrook en Kansas City y teniendo como destino cada uno de los estadios en donde disputaron sus partidos de Fase de Grupos, 16avos de Final y -próximamente- Octavos de Final, estos son los kilómetros recorridos y tiempos de vuelo de la delegación europea:

Dallas (130 metros sobre el nivel del mar) / Jornada 1 ante Croacia / 879km de distancia respecto al búnker del combinado europeo - 1 hora y 30 minutos de vuelo entre ciudades.

Boston Stadium (6 msnm) / Jornada 2 ante Ghana / 2,292 km de distancia - 3 horas y 10 minutos de vuelo.

Nueva York Stadium (10 msnm) / Jornada 3 ante Panamá / 1,967 km de distancia - 2 horas y 55 minutos de vuelo.

Atlanta Stadium (320 msnm) / 16avos de Final ante Congo / 1,303 km de distancia - 2 horas de vuelo.

Estadio Ciudad de México (2,240 msnm) / Octavos de Final ante México / 2,680 km de distancia - 5 horas y 30 minutos de vuelo.

Recurrido de Inglaterra durante el Mundial 2026. BFG

* A excepción de CDMX, la distancia y los tiempos de vuelo se duplican en el resultado final, ya que lo mostrado en la tabla únicamente corresponde al viaje de ida

¿Cuál es el recorrido de México en el Mundial 2026?

La diferencia es abismal, ya que la escuadra orquestada por Javier Aguirre disputó 3 de sus 4 compromisos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, teniendo que salir a Guadalajara para la Jornada 2, ante Corea del Sur.

Además, el Tri acumula dos semanas y media sin salir de la capital del país, lapso en el que disputó dos compromisos -uno de eliminación directa- sin necesitar de Tiempo Extra para avanzar en la justa.

En total, la Selección Mexicana suma 1,122 kilómetros recorridos en el Mundial 2026 debido a la distancia que existe entre el Centro de Alto Rendimiento y el Estadio Guadalajara (viaje redondo), limitándose a poco menos de 3 horas de vuelo.

BFG