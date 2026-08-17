VIDEO VIRAL: Campal en Wrigley Field: aficionados de Cubs y White Sox se van a los golpes en las tribunas

La rivalidad entre Cubs y White Sox volvió a salirse del terreno de juego. Una pelea multitudinaria entre aficionados de ambos equipos se desató en las tribunas del jardín derecho-central de Wrigley Field durante la parte final del juego del lunes.

La campal se extendió por varias filas de las gradas y provocó empujones, golpes y enfrentamientos entre varios aficionados mientras el resto de los espectadores intentaba apartarse de la zona.

El incidente ocurrió aproximadamente en la octava entrada, cuando la tensión del duelo entre los dos equipos de Chicago ya había aumentado sobre el terreno. Videos difundidos en redes sociales muestran a varios aficionados involucrados en la pelea en una de las zonas más concurridas de las tribunas.

La rivalidad entre Cubs y White Sox, conocida como Crosstown Classic, enfrenta a las dos franquicias de las Grandes Ligas de una misma ciudad y suele convertir cada enfrentamiento en un partido de alta tensión entre sus aficionados.

¿Cómo sucedió la pelea?

La pelea ocurrió mientras el partido se encaminaba a un cierre dramático. Los White Sox tomaron ventaja de 5-4 en la octava entrada gracias a un jonrón de dos carreras de Andrew Benintendi, pero los Cubs igualaron el encuentro en la novena con un sencillo productor de Nico Hoerner.

El partido terminó en la décima entrada, cuando Pete Crow-Armstrong conectó su primer jonrón para dejar tendido a Chicago White Sox y darle a los Cubs una victoria de 7-5.

Crow-Armstrong abrió el partido con un cuadrangular y terminó de 4-5, con una base por bolas. Su batazo en la décima fue su jonrón número 30 de la temporada y convirtió al jardinero central en protagonista de una noche que tuvo drama tanto en el terreno como en las tribunas.

Seiya Suzuki también conectó cuadrangular para los Cubs, mientras Randal Grichuk y Benintendi pegaron jonrones por los White Sox.

La victoria permitió a los Cubs terminar con una racha de dos derrotas y frenó una seguidilla de tres triunfos de los White Sox, que habían ganado seis de sus últimos ocho partidos.

Sin embargo, antes del batazo decisivo de Crow-Armstrong, la imagen que circuló desde Wrigley Field fue la de varios aficionados enfrascados en una pelea que llevó la rivalidad de Chicago demasiado lejos.