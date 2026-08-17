Registra la UNAM ausentismo del 68% en primer turno del examen de control en Tijuana

Casi siete de cada 10 aspirantes convocados al primer turno del examen de control presencial de la UNAM no acudieron a presentar la prueba este domingo en Tijuana, Baja California.

De los 217 aspirantes asignados al turno matutino, únicamente 69 se presentaron, mientras que 148 no acudieron, lo que representa una inasistencia de 68.2 por ciento.

La cifra contrasta con el número de personas que tramitaron cita para realizar el examen en esta sede. De acuerdo con información de la Universidad Nacional, 364 de los 518 aspirantes asignados a Tijuana tramitaron su cita, equivalente a 70.3 %; 154 no realizaron el trámite.

El examen se aplicó en dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, tiempo local. Pese a las solicitudes de este diario, la UNAM no informó cuántas de las personas registradas acudieron al segundo turno, por lo que no es posible establecer la asistencia total de la jornada.

La aplicación en Tijuana correspondió a la tercera y última jornada en sedes foráneas del examen de control presencial para ingresar a la licenciatura en la Universidad Nacional, después de las realizadas en León, Guanajuato, y Oaxaca, Oaxaca.Traslados difíciles

Recorrer cientos de kilómetros fue una constante para acudir a Tijuana.

Para aspirantes como Deyli Jolene, el trayecto implicó trasladarse desde San Quintín —a más de cinco horas de distancia— en una travesía que combinó trasbordos y desvelos. “Vengo cansada, vengo con sueño la verdad. Siento que espero que el esfuerzo valga la pena”.

Otros casos reflejan traslados aéreos desde puntos más lejanos. Benjamín Alvarado, de 17 años y reconocido por haber obtenido el primer lugar nacional en un certamen de matemáticas de escuelas particulares, llegó con maletas en mano directamente desde Tamaulipas.

“Muchos hicieron trampa, yo no me incluyo en ese grupo, porque pues yo estoy confiado en mis conocimientos. No me sentí frustrado ni estresado volviéndolo a hacer”, afirmó.