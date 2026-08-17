La Franja silencia el Hidalgo con agónico gol al 94 que le da el triunfo al Puebla 3-2 sobre Pachuca

Una jugada por el sector de la izquierda en la agonía del encuentro bastó para romper el libreto. Cuando el empate parecía sellado en la bella airosa, Facundo Almada apareció en el área pequeña al minuto 94 para empujar el balón a la red y firmar un electrizante triunfo del Puebla 3-2 sobre Pachuca, bajando el telón de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Almada remató el balón a escasos centímetros de la línea de gol luego de una diagonal de Luifer Hernández que silenció el Estadio Hidalgo

Tras la pausa obligada por la Leagues Cup, la reanudación del torneo local dejó al descubierto las grietas defensivas de la escuadra hidalguense. La Franja pegó primero al minuto 16, aprovechando un desajuste en la zaga local que culminó con una definición certera de Emiliano Gómez a la escuadra superior derecha a pase de Eduardo Mustre.

El trámite se volvió aún más cuesta arriba para los dirigidos por Benjamín Mora cuando el VAR intervino al 31' para señalar una mano de Kenedy dentro del área. Kevin Velasco asumió la responsabilidad desde los once pasos y, al 33', engañó al arquero con un disparo raso para colocar el sorpresivo 0-2 en la pizarra.

Rondón marca doblete

Lejos de bajarse del partido, el cuadro hidalguense reaccionó mediante la vía aérea. Al 42', Carlos Sánchez puso un servicio medido desde la banda derecha que Salomón Rondón conectó de cabeza con potencia para descontar antes del descanso.

Salomon Rondon anotó un doblete, pero no alcanzó. Adrian Macias

Para el complemento, Pachuca volcó sus naves al frente. Al minuto 60, una nueva revisión en la pantalla del VAR dictaminó penalti a favor de la causa local por una mano cometida por Sergio Sanabria. Rondón tomó el esférico y al 63' cobró con frialdad al centro del marco para igualar los cartones y registrar su doblete.

Con la paridad en el marcador, el duelo entró en un terreno de alto desgaste físico y múltiples modificaciones en ambos banquillos. Sin embargo, cuando corría el cuarto minuto de compensación (90+4'), un cobro de esquina peinado por Luifer Hernández encontró la pierna de Facundo Almada, quien a escasos centímetros de la línea de gol mandó a guardar el balón para desatar la efervescencia camotera.

Con este resultado, Puebla escala al séptimo lugar de la tabla de la Liga MX con siete puntos, mientras que Pachuca acentúa su crisis de resultados en la campaña, manteniéndose en la parte baja de la clasificación con apenas tres puntos tras seis compromisos disputados en el semestre.