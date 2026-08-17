Sheinbaum confirma el fallecimiento de dos mexicanos por terremoto en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la muerte de dos mexicanos a consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, mientras la Embajada de México mantiene activo el operativo para localizar a una pareja de connacionales reportada como desaparecida en Pereira.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum lamentó el fallecimiento de los mexicanos y señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación con sus familiares para brindarles acompañamiento y apoyo consular.

Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos y también con las familias. Se les llevó para allá y se les está dando todo el apoyo”, declaró la presidenta.

La mandataria explicó que los familiares de las víctimas fueron trasladados a Colombia para acompañar los procedimientos correspondientes y recibir asistencia de las autoridades mexicanas.

Sheinbaum confirma apoyo tras el terremoto en Colombia

Además del acompañamiento a las familias de los mexicanos fallecidos, Sheinbaum informó que México continúa enviando ayuda humanitaria a Colombia, particularmente despensas, como parte de la asistencia solicitada por el gobierno colombiano.

La presidenta destacó que el apoyo mexicano se mantiene pese a que la participación de equipos nacionales especializados en labores de rescate ha enfrentado restricciones por parte de las autoridades colombianas.

El terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto provocó graves daños en distintas zonas de Colombia y concentró una parte importante de las labores de emergencia en Pereira, donde también se encontraba una pareja mexicana cuyo paradero continúa sin esclarecerse.

El sacerdote Nelson Giraldo Mejía y un feligrés oran durante una procesión con la Virgen de la Pobreza, patrona de Pereira, frente a los escombros de un edificio tras el terremoto. AFP

Brenda Flores y Mario Zapata siguen desaparecidos en Pereira

La Embajada de México en Colombia mantiene la búsqueda de Brenda Eloisa Flores Reyes y Mario Alberto Zapata Verdier, quienes fueron reportados como desaparecidos después del terremoto.

La representación diplomática recibió en Bogotá a familiares de la pareja y posteriormente los acompañó hasta la región de Pereira, donde continúan las labores para localizar a los dos connacionales. De acuerdo con la información difundida por la embajada, también se les proporcionó apoyo económico para hospedaje y alimentación, así como atención psicológica.

La sede diplomática mantiene comunicación con las autoridades colombianas y con funcionarios de Pereira. El gobernador y el alcalde de la ciudad han expresado su respaldo a las labores de búsqueda, mientras los cuerpos de bomberos continúan trabajando en la zona afectada.

La SRE había informado desde el 14 de agosto que Brenda Flores y Mario Zapata se encontraban en Pereira cuando ocurrió el sismo y que no había sido posible establecer contacto con ellos. La pareja fue incorporada a la lista oficial de personas desaparecidas y se estableció coordinación con grupos de rescate de la Cruz Roja local.

Cancillería mantiene operativo para localizar a los mexicanos

Como parte de las acciones consulares, la Embajada de México activó una red de contactos para realizar rastreos y verificaciones en hospitales, albergues y otros puntos de atención.

También sostuvo comunicación con el alcalde de Pereira para revisar los avances y estableció un enlace encargado de dar seguimiento directamente en el terreno.

La prioridad, de acuerdo con la representación mexicana, continúa siendo localizar a Brenda Eloisa Flores Reyes y Mario Alberto Zapata Verdier y mantener informadas a sus familias.