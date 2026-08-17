Cruz Azul alista acciones legales contra influencers tras ataques misóginos contra sus integrantes

El club Cruz Azul anunció que emprenderá acciones legales civiles y penales contra un grupo de creadores de contenido en plataformas digitales, luego de que vertieran ataques, agresiones misóginas e insultos dirigidos hacia la plantilla de su equipo femenil y la directora deportiva de la institución.

En un comunicado de prensa, la directiva cementera apuntó de forma explícita hacia las emisiones del programa "Pláticas del Mal", al calificar sus expresiones como violatorias de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con la entidad deportiva, los comentarios difundidos en dicho espacio no constituyen una postura periodística ni de análisis futbolístico, sino que tuvieron la finalidad directa de infringir daño psicológico, patrimonial y económico a las profesionales que forman parte de la organización.

La institución se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales) para que se sancionen conforme a derecho este tipo de conductas", compartió el Cruz Azul.

Como medida inmediata, la cúpula de La Máquina resolvió cortar de manera definitiva y permanente cualquier vínculo comercial o promocional con los involucrados y con las marcas patrocinadoras que sostienen sus canales.

La tensión escaló tras revelarse que la directora deportiva de Cruz Azul Femenil, María Fernanda Pons, se convirtió en blanco de intimidaciones directas por parte de usuarios en redes sociales a raíz de las transmisiones mencionadas. Ante la gravedad de los amagos, el club activó protocolos internos de seguridad y puso a disposición de la directiva un equipo jurídico especializado para entablar querellas formales por probables delitos vinculados a la violencia digital y de género.

Asimismo, la dirigencia celeste solicitó formalmente la intervención de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal y de las autoridades ministeriales competentes para dar seguimiento al caso. El club enfatizó que, si bien se mantiene receptivo al debate y a las críticas sobre el desempeño del primer equipo en la cancha, mantendrá una política de cero tolerancia frente a discursos que promuevan la misoginia y la homofobia.