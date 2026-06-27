¡Cuidado México! Inglaterra se luce ante Panamá y clasifica como líder 

El cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 ha sido emocionante y además, se comienza a ver las selecciones serias para conquistar el título.

Inglaterra, una de ellas, tuvo un inicio titubeante, sin embargo, en el último partido ante Panamá, los ingleses consiguieron una victoria (2-0).

Harry Kane volvió a anotar con Inglaterra en el Mundial REUTERS

Los Tres Leones ya estaban casi clasificados a Dieciseisavos antes de jugarse está última jornada, solamente era para saber en qué lugar lo hacían.

Por un momento, Inglaterra iba a la siguiente fase como segundo lugar, gracias a la victoria de Croacia sobre Ghana, sin embargo, apareció el poderío.

Panamá se defendió bien en la mayoría del partido, pero en un tiro de esquina, por esta forcejeando, dejaron que Jude Bellingham rematará un balón flojo y con ello, al minuto 62 abrieron el marcador.

Eso sí, les costó mucho. Aunque después de ahí, Inglaterra se soltó el pelo y mostraron lo que es este equipo. Rápido, muy técnico y con un 9 fulminante.

Harry Kane volvió a hacerse presente en el marcador. Centro flotado y ‘The Hurry’ se desmarcó bien para simplemente conectar de cabeza y mandar el balón al fondo de la red.

Inglaterra, a Dieciseisavos como líder

Este triunfo, pese a la victoria de Croacia, pone a Inglaterra como líder del Grupo L con 7 puntos. Mientras que los croatas clasifican como segundos.

Thomas Tuchel fue muy criticado por todos los ingleses, sin embargo, ha hecho más que otros entrenadores y sobre todo, ha conformado un equipo muy competitivo.

Inglaterra vs Senegal en Dieciseisavos

Con este resultado, la Selección de Inglaterra se medirá a Senegal en los Dieciseisavos de Final y en caso de ganar, estaría enfrentando a México en Octavos.