¡Oficial! Partidos, fechas, horarios, canales y sedes de los 16avos en el Mundial 2026

Se confirmaron cada uno de los 16 partidos para los 16avos de Final en el Mundial 2026, etapa que se llevará a cabo entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio con la presencia de 32 países que mantienen viva la esperanza de llegar a lo más alto; conoce todos los horarios, canales y sedes; México jugará ante Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Estos son cada uno de los países que calificaron a los 16avos de Final y el Grupo en el que estuvieron presentes:

*Grupo A: México y Sudáfrica.

Grupo B: Suiza, Canadá y Bosnia-Herzegovina.

*Grupo C: Brasil y Marruecos.

Grupo D: Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia.

*Grupo G: Bélgica y Egipto.

*Grupo H: España y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Noruega y Senegal.

Grupo J: Argentina, Austria y Argelia.

Grupo K: Colombia, Portugal y Congo.

Grupo L: Inglaterra, Croacia y Ghana.

* Grupos que se quedaron sin un tercer conjunto clasificado, uniéndose a los 16 eliminados tras la Fase de Grupos.

El Mundial 2026 contará con 104 partidos a disputarse entre el jueves 11 de junio y domingo 19 de julio. Mexsport

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en México?

Estos son cada uno de los días, partidos, canales de TV en México y sedes en donde se llevarán a cabo cada uno de los partidos correspondientes a los 16avos de Final del Mundial 2026:

Domingo 28 de junio

Sudáfrica Vs Canadá / Vix pase Mundial / 13:00 horas (tiempo de la CDMX), Los Ángeles.

Canadá y Sudáfrica, segundos lugares en el Grupo A y B, se enfrentarán en los 16avos de Final del Mundial 2026. Redes sociales

Lunes 29 de junio

Brasil Vs Japón / Azteca 7 y Vix pase Mundial / 11:00 horas, Houston.

Alemania Vs Paraguay / Vix pase Mundial / 14:30 horas, Boston.

Países Bajos Vs Marruecos / Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix pase Mundial / 19:00 horas, Monterrey.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Panorámica del Estadio Monterrey durante el Mundial 2026. Reuters

Martes 30 de junio

Costa de Marfil Vs Noruega / Vix pase Mundial / 11:00 horas, Dallas.

Francia Vs Suecia / Vix pase Mundial / 15:00 horas, Nueva York.

México Vs Ecuador / Canal 5, Azteca 7, Canal 9, TUDN y Vix pase Mundial / 19:00 horas, Ciudad de México.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Durante los Mundiales, México jamás ha perdido un partido en CDMX, tampoco ha estado por debajo en el marcador. Reuters

Miércoles 1 de julio

Inglaterra Vs Congo / Vix pase Mundial / 10:00 horas, Atlanta.

Bélgica Vs Senegal / Vix pase Mundial / 14:00 horas, Seattle.

Estados Unidos Vs Bosnia-Herzegovina / Canal 5, Azteca 7 y Vix pase Mundial / 18:00 horas, San Francisco.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Jude Bellingham celebrando su gol ante Panamá Reuters

Jueves 2 de julio

España Vs Austria / Canal 5, TUDN y Vix pase Mundial / 13:00 horas, Los Ángeles.

Portugal Vs Croacia / Azteca 7 y Vix pase Mundial / 17:00 horas, Toronto.

Suiza Vs Argelia / Vix pase Mundial / 21:00 horas, Vancouver.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Cristiano Ronaldo tras convertirse en el único en anotar en 6 Mundiales. Reuters

Viernes 3 de julio

Australia Vs Egipto / Vix pase Mundial / 12:00 horas, Dallas.

Argentina Vs Cabo Verde / Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix pase Mundial / 16:00 horas, Miami.

Colombia Vs Ghana / Vix pase Mundial / 19:30 horas, Kansas City.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Messi, el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo Reuters

BFG