¡Oficial! Partidos, fechas, horarios, canales y sedes de los 16avos en el Mundial 2026
Así se jugarán los 16avos de Final en el Mundial 2026, fase que se disputará del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio; conoce canales de TV, días y horarios
Se confirmaron cada uno de los 16 partidos para los 16avos de Final en el Mundial 2026, etapa que se llevará a cabo entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio con la presencia de 32 países que mantienen viva la esperanza de llegar a lo más alto; conoce todos los horarios, canales y sedes; México jugará ante Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México.
Estos son cada uno de los países que calificaron a los 16avos de Final y el Grupo en el que estuvieron presentes:
*Grupo A: México y Sudáfrica.
Grupo B: Suiza, Canadá y Bosnia-Herzegovina.
*Grupo C: Brasil y Marruecos.
Grupo D: Estados Unidos, Australia y Paraguay.
Grupo E: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia.
*Grupo G: Bélgica y Egipto.
*Grupo H: España y Cabo Verde.
Grupo I: Francia, Noruega y Senegal.
Grupo J: Argentina, Austria y Argelia.
Grupo K: Colombia, Portugal y Congo.
Grupo L: Inglaterra, Croacia y Ghana.
* Grupos que se quedaron sin un tercer conjunto clasificado, uniéndose a los 16 eliminados tras la Fase de Grupos.
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en México?
Estos son cada uno de los días, partidos, canales de TV en México y sedes en donde se llevarán a cabo cada uno de los partidos correspondientes a los 16avos de Final del Mundial 2026:
Domingo 28 de junio
Sudáfrica Vs Canadá / Vix pase Mundial / 13:00 horas (tiempo de la CDMX), Los Ángeles.
Lunes 29 de junio
Brasil Vs Japón / Azteca 7 y Vix pase Mundial / 11:00 horas, Houston.
Alemania Vs Paraguay / Vix pase Mundial / 14:30 horas, Boston.
Países Bajos Vs Marruecos / Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix pase Mundial / 19:00 horas, Monterrey.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil Vs Noruega / Vix pase Mundial / 11:00 horas, Dallas.
Francia Vs Suecia / Vix pase Mundial / 15:00 horas, Nueva York.
México Vs Ecuador / Canal 5, Azteca 7, Canal 9, TUDN y Vix pase Mundial / 19:00 horas, Ciudad de México.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Miércoles 1 de julio
Inglaterra Vs Congo / Vix pase Mundial / 10:00 horas, Atlanta.
Bélgica Vs Senegal / Vix pase Mundial / 14:00 horas, Seattle.
Estados Unidos Vs Bosnia-Herzegovina / Canal 5, Azteca 7 y Vix pase Mundial / 18:00 horas, San Francisco.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Jueves 2 de julio
España Vs Austria / Canal 5, TUDN y Vix pase Mundial / 13:00 horas, Los Ángeles.
Portugal Vs Croacia / Azteca 7 y Vix pase Mundial / 17:00 horas, Toronto.
Suiza Vs Argelia / Vix pase Mundial / 21:00 horas, Vancouver.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Viernes 3 de julio
Australia Vs Egipto / Vix pase Mundial / 12:00 horas, Dallas.
Argentina Vs Cabo Verde / Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix pase Mundial / 16:00 horas, Miami.
Colombia Vs Ghana / Vix pase Mundial / 19:30 horas, Kansas City.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG