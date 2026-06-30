Mundial 2026: ¿Cuándo juega México en los Octavos de Final?

En una noche de ensueño, México derrotó 2-0 a Ecuador y consiguió su boleto hacia los Octavos de Final del Mundial 2026, compromiso que estará disputándolo en el Estadio Ciudad de México en busca de superar una ronda maldita en la historia del combinado Tricolor; el duelo se llevará a cabo ante 80,824 aficionados el domingo 5 de julio.

Ganando su cuarto partido del Mundial 2026 sin recibir gol alguno, el conjunto de Javier Aguirre volverá a disputar un compromiso en la capital del país, mismo que se llevará a cabo ante un rival a conocerse este miércoles 1 de julio.

La historia está hecha para escribirse, ya que –de igual forma- será la última aparición del Coloso de Santa Úrsula en la presente Copa Mundial de la FIFA.

Estos son todos los detalles del compromiso correspondiente a los Octavos de Final, donde el Tri intentará imponer condiciones de nueva cuenta:

Día: domingo 5 de julio, 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Estadio Ciudad de México / 80,824 espectadores.

* Tras imponerse a Ecuador, México se convirtió en el séptimo conjunto en conseguir su sitio a los Octavos de Final, quedando 9 cupos disponibles para la Fase mencionada.

México se adelantó 2-0 a Ecuador con un grito nuevo en las tribunas. Reuters

¿Cuáles son los resultados de México en el Mundial 2026?

Con 8 goles a favor y 0 en contra, el combinado de Javier Aguirre llega a Octavos de Final con la ilusión máxima de seguir superando etapas y convertirse en uno de los ocho mejores del mundo:

México 2-0 Sudáfrica / Fase de Grupos – Jornada 1, jueves 11 de junio (CDMX).

México 1-0 Corea del Sur / Fase de Grupos – Jornada 2, jueves 18 de junio (Guadalajara).

México 3-0 Chequia / Fase de Grupos – Jornada 3, miércoles 24 de junio (CDMX).

México 2-0 Ecuador / 16avos de Final, martes 30 de junio (CDMX).

México Vs rival por definir / Octavos de Final, domingo 5 de julio (CDMX).

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

BFG