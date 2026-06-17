Inglaterra 4-2 Croacia: un triunfo con alma de Beatles en el Mundial 2026 bajo Thomas Tuchel

“Let it be, let it be…” Con la sensación de haber escrito otra de esas partituras que tanto le gustan al futbol británico: intensas, caóticas, orgullosas, los Three Lions vencieron 4-2 a Croacia en un juegazo de fase de grupos que, por ritmo, drama y electricidad, bien podría haber sido de eliminación directa.

En 2024, cuando la federación inglesa se encomendó por primera vez a un seleccionador alemán: Thomas Tüchel, quien busca bordar 60 años después la segunda estrella de Inglaterra, hubo quienes calificaron aquella decisión como “a dark day for England”, un día oscuro para el fútbol inglés.

Hasta ahora, la historia va tomando un rumbo distinto con Tüchel. En su poderoso arsenal, tiene un hombre como Harry Kane que lo respalda. Tras errar un penal que se repitió por el anticipo del arquero croata, Dominik Livakovic, Kane tuvo chance de abrir el marcador.

Marcus Rashford celebra el cuarto gol de Inglaterra REUTERS

Fue un partido que se contó en sacudidas. Croacia encontró siempre las grietas en la calma inglesa con Martín Baturina y Petar Musa.

Pero Inglaterra supo responder cuando Kane aparecía. Con un cabezazo picado, devolvió el orden y celebró su décimo gol en Copas del Mundo.

El partido fue una discusión larga. Cuando parecía que habría más dramatismo, Jude Bellingham, rompió el ciclo, atacando el ruido y entendiendo que estos partidos no se explican, se resuelven. Marcus Rashford se unió a la fiesta y puso el 4-2 definitivo ya cuando Croacia no tenía más energía para la batalla.

Entre el eco de los goles y el vértigo del ida y vuelta, quedó la sensación de que Inglaterra ya no espera que los partidos se acomoden, sino que los obliga a romperse. Una candidata natural al título.