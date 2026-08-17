El Cancún Country Open inicia con lluvia y victoria de Alan Magadán

Oficialmente iniciaron las actividad en el Cancún Country Open y hubo de todo este primer día: calor, lluvia, festividad y sobre todo, felicidad en los mexicanos, ya que uno de los compatriotas Alan Magadán logró su victoria en las clasificatorias.

Para sorpresa de todos, un invitado especial se hizo presente: la lluvia. Algo que sin duda, afectó a todo el evento, ya que los partidos se tuvieron que posponer unas horas y el otro mexicano, Luis Carlos Alvarez, tendrá que esperar hasta mañana para hacer su debut.

Pero la buena noticia es que todavía hay más tiempo de poder a Magadán. Alan se enfrentó a un rival con mejor ranking y siete años mayor; el español David Jorda Sanchis, de 32 años, actualmente en el sitio 187, mientras que el mexicano está en el 561.

Rodrigo Pacheco se prepara para su debut en el Cancún Country Open Instagram

En el primer set la diferencia de rankings se notó demasiado, y el mexicano se quedó con la manga al lograr un quiebre en el quinto game.

La historia cambió en el segundo set. Ambos conservaron sus saques y tuvieron que definirlo en el tie break, que resultó igual de cerrado que todo el parcial. Con 6-5 adelante, Jorda Sanchis sacó para buscar igualar, pero falló la devolución y Magadán apretó el puño en señal de triunfo.

Mañana será un día lleno de mucha actividad, sobre todo porque Luis Carlos tendrá que disputar su partido pospuesto en la mañana. Mientras que el ‘plato fuerte’ del torneo, Stan Wawrinka tendrá su debut ante Dalibor Svrcina, un duelo complicado para el suizo y que podría correr mucho riesgo.

Los resultados del primer día de la qualy en el Cancún Country Open

En otros resultados de la Qualy del Cancún Country Open, el primer sembrado, Gauthier Onclin de Bélgica abrió con un triunfo la jornada. El 169 del ranking ATP, se impuso en dos sets al estadounidense Ryan Seggerman.

En el Estadio Funo, el brasileño Felipe Meligeni Alves, superó en un duro encuentro que se definió en dos tie break sobre el francés, Luka Pavlovic, 207 en la lista mundial.

Y en el último encuentro, que se disputó en la cancha 1 Katan, el estadounidense, Dali Blanch, eliminó en tres sets al francés Hugo Grenier en dos horas y 16 minutos. El marcador fue 6-3, 3-6 y 7-5 para el jugador de Estados Unidos de 23 años y 313 de la ATP.