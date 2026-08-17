Vicente Quirarte: el poeta y la permanencia

La muerte de Vicente Quirarte, ocurrida el 11 de agosto de 2026, representa la partida de uno de los escritores mexicanos más importantes de las últimas décadas. Con él muere un poeta, ensayista, narrador, dramaturgo, maestro y un excelente universitario; pero México pierde también una forma singular de mirar, nombrar y conservar el mundo. Su ausencia obliga, por ello, a preguntarnos qué pierde realmente un pueblo cuando muere uno de sus grandes poetas.

Nacido en la Ciudad de México en 1954, Quirarte construyó una obra en la que la experiencia individual se enlaza constantemente con la memoria colectiva. Libros como Vencer a la blancura, El ángel es vampiro, Razones del samurái, El peatón es asunto de la lluvia y Esa cosa tan de siempre revelan una conciencia poética atenta a las cicatrices del cuerpo, los fantasmas de la ciudad, la erosión del tiempo, la experiencia amorosa y la persistencia de los muertos.

Su trayectoria comprendió también una intensa labor universitaria y cultural: fue investigador de la UNAM, director de la Biblioteca Nacional de México, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro de El Colegio Nacional. Su vida estuvo consagrada, en diversos registros, a custodiar la palabra y la memoria.

Eduardo Nicol sostuvo en su libro Formas de hablar sublimes: poesía y filosofía, que la palabra poética no debe entenderse como un adorno del lenguaje ordinario. La poesía constituye una de las formas más elevadas mediante las cuales el ser humano hace presente lo real y da vida a la memoria pensada y soñada por los pueblos. El poeta no se limita a describir el mundo: lo descubre nuevamente, lo transforma al nombrarlo y permite que los otros reconozcan dimensiones de la existencia que permanecían ocultas bajo la costumbre. Donde el habla cotidiana desgasta las palabras, la poesía les devuelve su capacidad de asombro. Esa recuperación del mundo fue una de las tareas centrales de Quirarte. Su poesía convirtió la ciudad en una realidad viviente, atravesada por voces, ruinas, cuerpos, edificios, lluvias y ausencias. En su escritura, la Ciudad de México no es solamente un escenario: es un tanto un personaje en sí mismo como un organismo temporal en el que los vivos caminan junto a quienes los precedieron. El poeta escucha aquello que la modernización apresurada intenta borrar y recoge los fragmentos que el relato triunfal del progreso deja a su paso.

Por eso, la pérdida de un poeta de esta dimensión tiene una significación social profunda. Una nación no existe únicamente por sus fronteras, sus leyes o sus instituciones. Existe también porque conserva relatos, símbolos, imágenes y palabras mediante los cuales reconoce su continuidad histórica. Cuando una sociedad no escucha a la poesía, pierde gradualmente la capacidad de nombrar su dolor, comprender sus pérdidas e imaginar formas distintas de existencia. Se vuelve más vulnerable al lenguaje vacío del poder, a la propaganda, a la simplificación y al olvido.

El poeta es, en este sentido, guardián de la memoria del pueblo; porque resguarda aquello que los discursos dominantes suelen excluir: las vidas anónimas, las ciudades desaparecidas, los afectos heridos, los derrotados, los muertos sin monumento. La poesía protege la singularidad humana frente a toda forma de reducción estadística, administrativa o ideológica. Sin embargo, la muerte del poeta no clausura su tarea; antes bien, la hereda y traslada a sus lectores. Hölderlin escribió que “lo que permanece, lo fundan los poetas”. Fundar significa aquí conceder existencia perdurable a aquello que parecía condenado a desaparecer. La obra de Quirarte permanece porque ha ingresado en la memoria verbal de México: seguirá hablando cada vez que alguien abra uno de sus libros y descubra que sus palabras todavía nombran nuestro tiempo.

Vicente Quirarte ha muerto; su palabra, no. A través de su obra, la cual seguirá hablándonos con voz propia, México conservará una de las voces que nos permiten reconocernos, interrogarnos y recordar que ningún pueblo puede comprender plenamente su historia si no amplifica y da permanente voz a la palabra poética.