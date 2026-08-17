Mundial de Flag Football: México analizará en video los errores que le impideron el pase olímpico 

Tras concluir su participación en el Campeonato Mundial de Flag Football con la obtención del cuarto lugar, la Selección Mexicana varonil regresó al país. El head coach Fernando Alfaro y el receptor Guillermo Villalobos coincidieron que el alto nivel de exigencia obligará a realizar ajustes tácticos para el futuro.

Para el cuerpo técnico y los jugadores, el balance del torneo refleja la alta paridad competitiva del campeonato, en el que los partidos clave se decidieron por una mínima diferencia en el marcador.

"Sabíamos que iba a ser una competencia apretada y que el torneo se iba a definir por uno o dos puntos. Ahora no queda más que aprender, trabajar, sacar conclusiones y corregir. Estamos seguros de que vamos a mejorar", comentó Fernando Alfaro.

¿Qué errores tienen que corregir en flag football varonil?

Por su parte, Guillermo Villalobos coincidió en que los detalles finos de ejecución cobraron un peso decisivo durante cada encuentro.

Villalobos sabe que tienen enduedamiento por no conseguir el pase olímpico esta vez. David Olaff

"Cuando el marcador es tan cerrado, el tema está en los detalles finos que no puedes razonar sin revisar el video. Fueron marcadores muy cerrados, así que tendremos que analizar la grabación", agregó el receptor nacional.

Con el objetivo de detectar los puntos exactos a mejorar, el conjunto mexicano planea una revisión minuciosa en video de cada jugada y planteamiento táctico antes de retomar los entrenamientos.

"Vamos a hacer una recopilación de todo, de video y de nuestro desempeño en el Mundial. Fallamos un poquito en el tema de los puntos extras y hay que ver si las rutas se hicieron de buena forma o temas más técnicos", explicó Villalobos.

Aún sueñan con Los Ángeles 2028

A pesar de no haber alcanzado el podio en esta edición, la mentalidad dentro del representativo mexicano se mantiene firme. Para Alfaro, el resultado debe servir como un impulso de aprendizaje.

"Hay que platicar con ellos y recordarles que el objetivo sigue intacto. Perdimos, pero esto hay que tomarlo como una experiencia de aprendizaje y darle para adelante. No podemos perder el tiempo pensando en la derrota", enfatizó el entrenador.

Pensando a largo plazo y con la mira fija en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el estratega ratificó la ambición de la delegación: "¿Cómo me veo en 2028? Me veo con las dos ramas, la femenil y varonil, compitiendo y peleando por el oro, y ganando el oro".